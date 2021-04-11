台鐵太魯閣號出軌意外，竟有名嘴稱，這條鐵路是日本人100年前蓋的，還以為是國民黨來台灣蓋的鐵路嗎？遭外界痛批胡扯，並指出這條北迴鐵路為台灣十大建設之一，是榮民不分晝夜所蓋出來的，國民黨台北市議員羅智強更轟NCC，對於這種亂放假新聞的電視台，要不要罰款，要不要關台。

對於太魯閣號出軌意外，有名嘴在政論節目表示，這條鐵路是日本人100年前蓋的，國民黨了解沒有？現在國民黨年輕人知道嗎？還以為是國民黨來台灣蓋的鐵路嗎？尤其是東岸的鐵路。此話一出，遭網友痛批，該名嘴說法根本是造謠，北迴鐵路在1970年代列為十大建設之一，北起南新城，南到花蓮，全長88.1公里，1973年蘇澳、花蓮兩端同時開工，榮民不分晝夜，輪班施工，歷時7年，1980年線通車。

對此，羅智強今（11日）在臉書發文表示，「綠營名嘴說台灣東岸靠日本近，其實北迴鐡路是日本蓋的」，他真的是佩服某些綠營的朋友，北迴鐵路通車距今不過41年，就敢這樣胡扯造謠，要按照綠營的邏輯，乾脆說中山高也是日本蓋的，被稱為台積電搖籃的竹科也是日本打造的。

羅智強痛批，「這種假新聞，NCC罰不罰鍰？NCC關不關台」？大批網友也在其po文底下留言表示，「掌控媒體就能顛倒黑白是非，這樣的胡扯對得起當年那群勞苦功高，流血流汗興建北迴鐵路的榮民袍澤先進嗎？名嘴不會覺得良心不安」、「日本是綠營人士的阿爸阿公、快回日本認祖歸宗」、「台灣10大建設之一，還要篡改歷史，台灣真的有滯留在台日人後裔」、「明明就是十大建設，都是老榮民伯伯他們辛苦建造的」。

(中時新聞網)