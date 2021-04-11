台積電徵才門檻降低了嗎？一名網友指出，以前台積電非特定大學畢業的不收，現在「好像念相關科系就可以進去了」，是不是大家不再對「護國神山」的職缺感興趣呢？網友分析，很多工作待遇已不輸台積電，就算少一點，至少不會累個半死。

原PO在匿名論壇Dcard發文，指台積電前幾年找人一定要「4大4中」（台大、清大、交大、成大、中央、中正、中山、中興），但最近只要相關科系畢業的都會錄取，「我看GG（網友對台積電的暱稱）也走到盡頭了，該出貨了，產線帝國要崩塌了」。

他好奇發問，台積電提供的高薪不再是誘因，是不是現在的人覺得年收入150萬元跟100萬元差不多，沒必要為了錢被人壓榨，乾脆選擇領少一點，輕鬆過日子。

其他網友認為，現在不是只有台積電年薪破150甚至200，除非特殊考量，否則沒必要去台積電拚死拚活，「我年薪200不用輪班，上班還可以看盤，為什麼要去台積電」、「我到外商待遇也不差，環境好多了，幹嘛選GG」、「身體操壞，賺來的錢都拿去看醫生」、「每天像機器人做一樣的事，又要爆肝輪班」。

也有網友樂觀地說，台積電不找「4大4中」，剛好給其他學校的畢業生一些機會，希望雨露均霑，拉抬一下台灣人平均薪資，「就由我們這些學校頂上去，10萬青年10萬肝，大家輪班救台灣」。

(中時新聞網)