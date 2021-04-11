「東螺開基祖廟天后宮」石碑由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、東螺天后宮管理委員會主委薛銘財等人一同見證。（吳建輝攝）

大甲鎮瀾宮9日子夜起駕展開9天8夜的遶境行程，11日下午駐蹕彰化縣北斗鎮東螺天后宮，由於兩廟間交好已經百餘年，大甲鎮瀾宮特別贈予「東螺開基祖廟天后宮」石碑，於今天舉行揭碑儀式，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、東螺天后宮管理委員會主任委員薛銘財、副主委黃旗旺等人一同揭牌。

東螺天后宮位在東螺溪畔，源於300年前明末清初時期，是彰南的古老媽祖廟，當地人稱「東螺媽」，也有人稱「番婆媽」；相傳在1805年廟宇毀於兵禍水患，開基神尊一度失蹤20餘年，直到在溪州當地找到開基媽祖軟身金身，2009年才在現址重建廟宇，而每年大甲媽遶境也必定駐駕。

東螺天后宮管理委員會主委薛銘財表示，東螺媽已經有345年的歷史，從大甲媽開始徒步南下遶境以來，必定到訪東螺媽，此次大甲鎮瀾宮特別委託中國石雕名師，以唐山石重刻「東螺開基祖廟」石碑，石碑背面刻有媽祖「降伏二神」、「禱雨濟民」圖像，贈送給東螺媽，象徵兩廟深厚的情誼。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，東螺媽與大甲媽姊妹情，已經綿延109年之久，每年東螺媽管理委員會都熱情接駕大甲媽的到來，這次能夠藉由大甲媽的遶境活動，贈送「東螺開基祖廟天后宮」石碑，與所有信眾一同見證這份情誼與光榮，也別具意義。

東螺天后宮位在東螺溪畔，源於300年前明末清初時期，是彰南的古老媽祖廟，當地人稱「東螺媽」，也有人稱「番婆媽」。（吳建輝攝）

「東螺開基祖廟天后宮」石碑由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、東螺天后宮管理委員會主委薛銘財等人一同揭碑，現場響起熱烈掌聲。（吳建輝攝）

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(中時 )