就算「六星連線」上了4個，籃網這次也輸得太難看了吧！趁著厄文下半場剛開始就遭驅逐出場，杜蘭特也有上場時間限制，傷兵眾多的湖人，竟然爆冷以126比101痛宰地主籃網，籃網除了中止2連勝，目前36勝17敗，仍跟七六人並列東區龍頭。

儘管陣容殘破不全，湖人開賽卻打出11比2，給了地主籃網一個下馬威，不過籃網次節逐漸回穩，依賴杜蘭特、厄文兩大招牌球星火力追上，甚至取得2分超前，可是薛洛德又跟德拉蒙聯手，幫助湖人打完上半場，仍以61比58領先。

沒想到下半場才打2分19秒，厄文就跟薛洛德爆發口角，裁判當機立斷把兩人都驅逐出場，湖人反而趁亂拉開，加上杜蘭特仍有上場時間限制，很快就被籃網總教練納許換下休息，湖人打到第3節還剩4分06秒，竟以88比71大幅領先。

湖人超級「豪華」的傷兵陣容，11日卻仍痛扁籃網。(美聯社)

湖人末節一開始連進兩顆三分球，擴大領先到20分以上，就算納許趕緊換上杜蘭特，也挽回不了籃網頹勢，籃網甚至一度落後到26分，眼見大勢已去，納許提前在最後5分22秒就把杜蘭特與其他主力換下場，提前宣告進入垃圾時間。

湖人以德拉蒙20分、11籃板表現最佳，他在內線幾乎無人能擋，也展現籃網內線弱點，薛洛德也拿19分，麥克勒摩17分，波普、荷頓塔克與馬基夫莫里斯各有14分；籃網以杜蘭特22分最高，他卻發生8失誤，厄文離場前也有18分。

(中時 )