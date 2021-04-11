台中市一名59歲視障陳姓男子，與女兒到銀行欲提領500萬元，行員擔心受詐騙，向警方報案，員警到場詢問陳男提領鉅款的原因，陳男稱其父親要分家產，委託他來提領現金500萬元回家，經行員與員警再三查證，確認無遭詐騙之虞或其他可疑情事，行員才放心讓陳男辦理提領手續，員警為維護陳男與其女兒人身與財產安全，貼心提供護鈔服務，

台中市警察局第四分局大墩派出所警員許睿珅與林仕展日前擔服巡邏勤務，中午接獲銀行行員報案稱有民眾要提領鉅額現金，請警方到場協助，員警接獲報案後趕赴現場了解情形。

員警到場見陳姓視障男子，與其32歲女兒臨櫃欲提領500萬元現金，員警關懷詢問陳男提領鉅款的原因，陳男表示，因父親要分家產，委託他來提領現金500萬元回家。

經銀行與員警查證，確認其無遭詐騙之虞或其他可疑情事，讓陳男辦理提領手續，員警還加碼提供貼心提供護鈔服務，駕駛巡邏車將陳姓父女安全護送回南屯區住所。

押送鉅鈔途中，員警不敢懈怠，時刻保持戒備，員警叮嚀陳男返家後要將現金好好保管，最好存在保險箱內等安全地方，家屬頻頻感謝員警的熱心服務，稱讚員警細心又貼心。

大墩派出所所長葉信良表示，保護人民生命財產安全乃警察之天職與使命，若民眾提領鉅額現金，可視需求向金融機構或致電110專線諮詢，向在地分局及派出所申請護鈔。

民眾只要加入「台中市政府警察局」的官方Line帳號，連結護鈔申請表格，填妥資料後送至派出所受理，既省時又方便。

(中時 )