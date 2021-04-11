45歲港星韓君婷頂著亞洲小姐亞軍光環打開星路，卻因暴肥遭港媒狠酸，還因感情問題罹患厭食症淡出幕前，2014年她意外滑倒，摔壞鼻子破相，不過她沒喪志，頂著歪掉鼻子回歸演藝圈，在主持、戲劇等領域努力，近來卻因無力償還債務而申請破產，生活只能靠朋友資助。

韓君婷1月中向法院提交破產呈請，是繼狄娜及鍾鎮濤後破產的港星，因為母親病逝後，她還要承擔40萬港幣(約台幣148萬)的醫療費，雖然3年來她努力工作還債，但近年因為疫情影響收入，就算已經縮衣節食，仍入不敷出，才會申請破產。

而不少朋友得知她經濟出現狀況，也紛紛伸出援手，包辦她三餐還介紹工作給她，她也希望努力工作，盡快還清債務，做個負責任的「欠債人」。她也坦言會公開破產一事，是希望勉勵和她有同樣遭遇的人。

韓君婷是英國裔及華裔的混血兒，擁一張如洋娃娃的美貌，不過曾因體質關係暴肥，遭港媒狠酸，冠上「蘿霸」、「巨躉」等難聽的外號，之後又因感情問題，罹患厭食症而淡出香港演藝圈，移居到新加坡、為哥哥打理生意。

2014年在浴室滑倒，挺鼻被撞歪，四處求醫仍無法恢復以往長相，但她不畏外界看法，頂著撞歪掉的鼻子回歸演藝圈，化低潮為能量，即使現在破產了，也堅強面對，相信明天會更好。

(中時新聞網)