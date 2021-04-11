台中市政府主計處公布今年3月消費者物價指數為103.39，較2月下跌0.25％，較去年同月上漲1.22％；3月營造工程物價指數為118.77，較2月上漲1.31％，較去年同月上漲8.85％。

主計處表示，今年3月消費者物價指數與前月比較下跌0.25％，主因水產品、水果、乳類、鮮花價下降，個人服務費、家事服務費、旅館住宿費、計程車資農曆春節後回穩，葉菜類蔬菜因氣溫回暖供量增加、女用冬季服飾優惠增加所致。

但穀類及其製品、非酒精性飲料及材料、家庭用品、電腦、國內旅遊團費、鞋類、醫療費用部份自付額、國際機票及油料費隨國際油價調漲，抵銷部份跌幅。

觀察7大類指數與去年同月比較，交通及通訊類上漲5.17％，主因機票價漲25.07％所致；雜項類上漲1.63％，主因人身保險受金管會調降責任準備金利率影響調漲保費，上漲3.48％所致。

衣著類上漲1.09％，主因成衣優惠幅度減少，上漲2.29％所致，衣著服務及配件價格優惠幅度增加，下跌6.01％，扺銷部分漲幅。

居住類上漲0.59％，主因房屋租金隨行情調漲，房租上漲0.63％所致，但燃氣價跌8.88％，抵銷部分漲幅；教養娛樂類上漲0.40％，主因教養費用上漲0.46％及國內旅遊團費上漲20.92％所致，但旅館住宿費下跌13.69％，扺銷部分漲幅。

今年3月營造工程物價指數為118.77，較2月上漲1.31％，主因鋼筋、型鋼及電線電纜價漲，以致金屬製品類上漲2.75％及機電設備類上漲1.89％，勞務類指數上漲1.05％，主因鋼支撐材租金價漲，以致機具設備租金類上漲3.08％所致。

(中時 )