疫情下最盛大、最美麗的台新女子路跑賽今天登場，主辦單位特地安排分組分區起跑，務求確保參賽者健康平安。（路跑協會提供）

有「最美麗的路跑」稱號的2021台新女子路跑，今天清晨從台北市政府市民廣場起跑，「馬拉松寶貝」曹純玉在有點濕暖的天氣下，逆著風和其他女孩們挑戰自我，最終以1小時15分06秒率先通過終點線。

曹純玉指出，賽道在11公里處逆風、水門路段風勢也較大，但這都是在預期內的的一些考驗，自己也很順利通過，距離她在台灣21K半馬最佳紀錄只差10秒。

這次參賽目標，曹純玉透露教練有為她設定每公里配速3分33秒至3分35秒，也有達到目標，這次參賽以訓練為主，「前一陣子跑量較少，都是以15K為主，今天算是比較長的距離。」儘管可能無緣參加東京奧運，曹純玉接下來參賽計畫先以場地賽為主，路跑賽則放在下半年，也以明年杭州亞運參賽資格為目標努力。

台新女子路跑賽道獲國際馬拉松暨路跑協會AIMS認證，今年分為3公里組、10公里組、10公里團體組及21公里半程馬拉松個人組，除了曹純玉，傅淑萍、陳雅芬、陳昭郡等好手，以及TVBS主播夏嘉璐、Vamos Sports翊起運動的徐裴翊、藝人賈永婕等名人亦報名參賽，連續第4年贊助賽事的台新金控，董事長吳東亮的夫人彭雪芬更身體力行，繼去年完賽10公里，今年升級挑戰21公里組，用雙腿向女力致敬，而台新金控冠名贊助的P. LEAGUE+職業籃球聯盟（PLG）球隊福爾摩沙台新夢想家，在田壘等球星領軍下，到場為女孩兒們加油打氣，讓跑者感受到滿滿的鼓舞與歡樂氛圍。

現場猶如一場路跑嘉年華，賽事連續第2年與霞海城隍廟跨界合作，終點現場再次請來三座神明分尊「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」坐鎮，贈送限量御守給完賽跑者，還有彩繪師配合賽事彩繪花卉圖騰等周邊活動，加上瑜伽區和按摩區緩和疲憊身體、更衣梳化區讓女孩們整理儀容，曹純玉笑說：「現場很多色彩繽紛的裝置，讓人看了心情很好，梳化區更是路跑賽事少見的貼心安排，對我來說也是很新鮮的體驗。」

台新金控董事長吳東亮（左）在終點獻上鮮花，熱情迎接成功征服21公里的夫人彭雪芬。（路跑協會提供）

終點現場提供梳妝按摩區供跑者賽後打理自己的妝容。（路跑協會提供）

台北霞海城隍廟三尊神明分身到場坐鎮供跑者參拜。（路跑協會提供）

(中時 )