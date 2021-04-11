轎車車主不滿前方機車未靠右行駛，竟上前一連跳針似狂說15次「你是要惹事嗎？（台語）」（翻攝自機車騎士Youtube）

高雄市1名機車騎士未依規定行駛車道外側，而是騎在車道中間，遭後方轎車按喇叭；該轎車車主之後開到騎士旁搖下車窗嗆聲，之後往前開走，沒想到行駛一段路後，轎車車主疑似氣不過，竟將車直接停在馬路上，下車後一連跳針似狂說15次「你是要惹事嗎？（台語）」後憤然離去，態度讓網友一面倒嗆說太囂張了。

騎士將行車紀錄器上傳至Youtube上，影片可見該騎士原本行駛在2線道路的內側道路上，突然遭到後方轎車按1聲喇叭，後來該車開到機車旁邊，車內的白衣男在等紅燈時搖下車窗罵「機車道有沒有車子？」批評騎士不行駛機車道，騎士則回應「我為什麼不能騎內側」，2人在大街互罵起來，等到綠燈時轎車先往前開，在行駛了1段後，白衣男疑似氣不過，直接在紅燈時下車上前理論。

轎車車主不滿前方機車未靠右行駛，竟上前一連跳針似狂說15次「你是要惹事嗎？（台語）」（圖／翻攝自機車騎士Youtube）

白衣男子在馬路中央停下轎車，下車後朝後方機車騎士狂嗆「你是要惹事嗎？（台語）」，之後不斷跳針似地重覆問，次數高達15次，神色十分憤怒不悅；騎士則回「我好好地騎車，沒有妨礙你」、「我從來就沒有要惹事」、「你開在前面可以先走啊，我沒有要逼車」；最後白衣男還說「你再說1次」、「白目」等話才憤然回車內駛離。

依據道路交通管理處罰條例，慢車駕駛人不在劃設之慢車道通行，或無正當理由在未劃設慢車道之道路不靠右行駛，可開罰300至600元；雖然影片中該機車騎士未依規定靠右行駛，但開車的白衣男囂張態度也網友怒批「快報警吧！」「惡意逼車、恐嚇、公然侮辱、未繫安全帶，快去告他」。

(中時新聞網)