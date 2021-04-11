喬柯維奇（Novak Djokovic）父親斯爾詹.喬柯維奇（Srdjan Djokovic）聲稱，費德勒(Roger Federer)在15年前就曾抨擊過他的兒子，因此他不是個好人。他接受塞爾維亞電視台採訪爆料：「早在15年前，費德勒就抨擊責難過我的兒子，當時我已知道，將來肯定有人會比他更好。所以我說費德勒曾是當時偉大冠軍，但卻不是個好人。」

'Roger Federer is a great player but bad person,' says Srdjan Djokovic - Tennis World USA https://t.co/h9gOmTaRnN — EveryWebLive © (@FlaShBloGLive) April 6, 2021

而他不是首次指責費德勒了，先前就曾噴費德勒人品有問題，並認為他總在忌妒喬科維奇，之後又表達希望費德勒不要退役，因這樣兒子有更多機會擊敗他，提升自己對戰數據。另外他還表示，外國媒體對喬科維奇評價不高，認為自己總不斷打擾他們，「他們總是侮辱、詆毀喬科維奇，我能怎麼辦？跟你們說實話，喬科維奇是世界上難得一見的偉大冠軍，你們不會再看到了。」

但這些事件在費德勒與喬柯維奇之間早平息下來，據報導二人已親自討論了這個問題，也把這件事放在腦後了。但喬柯維奇父親似乎沒有想放過費德勒，仍對此事耿耿於懷。另外據外國媒體網站報導，今年8月要滿40歲的費德勒已答應參加溫網熱身賽之一的ATP500等級哈雷公開賽，這也意味著他不會在今年退休。

(中時新聞網)