台中市政府運動局長李昱叡到場為小選手們加油。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021年台中兒童足球節11日於太原足球場熱鬧登場，吸引超過160名學童進行五人制足球賽，小小足球員認真奔跑、踢球，萌度百分百。台中市政府運動局長李昱叡到場為小選手們加油，感謝台中市女子足球協會結合民間單位力量，與市府共同深耕基層足球運動。

李昱叡表示，台中兒童足球節邁入第二屆，感謝台中市女子足球協會、台中藍鯨足球隊及國立台灣體育運動大學合作籌辦，以及台中市東興扶輪社的贊助支持，活動開放幼兒園、國小三年級以下兒童參加，採小型五人制足球賽制，遊戲時間整場16分鐘，上、下半場各8分鐘，中場休息時間5分鐘，不強調競技輸贏，期望每位小朋友盡情享受足球樂趣。

台中藍鯨總教練呂桂花指出，智慧型手機的發明，使「低頭族小孩」不斷增加，今日活動鼓勵小朋友適時放下手機或3C產品，體驗戶外運動的快樂，五人制足球賽不強調比賽勝負，著重玩球遊戲的過程，讓兒童學習利用、統合身體機能，培養健康運動的習慣。

運動局強調，市府推動迷你足球運動，日前舉辦「台中女子足球節」，由藍鯨球員們帶領逾百位4歲至15歲女學童進行足球闖關活動，另也與中華足球聯盟合作辦理「2021社區足球深耕-幼童足球指導員前進校園計畫」，巡迴台中80所國小及幼兒園進行系統化教學，更與台中市海線足球協會推廣「2021台中校園基層足球推廣計畫」，持續扎根基層足球運動。

今日開幕典禮包括運動局長李昱叡、台中東興扶輪社社長田貴龍、國際扶輪3461地區獎助金委員會主委陳東澤、台中藍鯨女子足球隊總教練呂桂花均到場關心。

(中時 )