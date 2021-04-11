甄選範圍廣至國際的大型選秀節目《創造營2021》，吸引各國練習生、網紅、素人歌手、演藝圈新人等多才多藝小鮮肉參加，爭取最終11個組團出道名額，而節目賽程正熱播，不料其中25歲花美男星范臻爾卻爆桃色醜聞，不但不雅片流出，還被踢爆是被包養的小白臉，對於此等重挫形象的傳聞，他本人終於打破沉默出聲了。

有位女網友以「MMAQL」在網路上爆料，稱自己與多名鮮肉男星交往過，還流出多部私密性愛片作為佐證，網友比對後懷疑影中人是肖宇梁、姚柏南等人，引發軒然大波，且此事似乎還有繼續擴大的跡象，偶像練習生范臻爾則被爆料騙吃騙喝、染性病等，讓范臻爾忍不住打破沉默，親自回應7點，澄清始末。

范臻爾微博澄清文。(翻攝自范臻爾微博)

范臻爾首先表示，自己與該名女網友確實於2016年交往過，但僅3個月，他沒有騙吃騙喝，是女方提分手，兩人和平分開，第2點則是針對讓女生出錢幫修手機一事，范臻爾解釋是女方幫他找了店家，但他是自己付的維修費用，還拿出轉帳紀錄作為證明，至於被富婆包養的傳聞，范臻爾表示是朋友介紹而與一名女老闆相識並合作，但雙方是工作關係，為了溝通工作而一起吃過幾次飯，每次都有朋友陪伴前往，合作結束後就沒往來，甚至丟失彼此的聯絡方式，絕無包養情事。

第4點范臻爾澄清沒有吃軟飯，他公開了轉帳紀錄，澄清所有大額的轉入紀錄「都是我媽給我的」，第5點則澄清沒有故意帶女方去小劇場消費，僅是邀她來看自己的表演「並不存在故意欺騙行為」，第6點則是出示體檢報告證明沒有染性病，最後，范臻爾則是對於流出的影像作解釋，稱女方握有的他的照片及影片，都是在他不知情的情況下被拍。

范臻爾坦言第一次上熱搜，卻是這種讓人難堪的事情，他內心很愧疚，尤其是對粉絲及公司感到對不起，因此決定跳出來，「人糊言輕，我塌房，無人傷亡，可能也沒人在意關於我的真相，但糊人也有說出事實的權利」，吐完實情後，他會更專注在工作上，不讓家人、公司及粉絲擔心。

(中時新聞網)