竹圍文化館以「ㄚ嬤ㄟ灶腳」為主題，空間內保留大灶等陳設，地主林錦昌還示範用稻草引火。（李忠一攝）

竹圍文化館除了保留大灶外，還將原本用餐空間展示竹圍故事與早期的特色碗盤。（李忠一攝）

宜蘭縣壯圍鄉美福社區將閒置多年的「灶腳」空間，經過社區規畫師計畫後，以「ㄚ嬤ㄟ灶腳」為主題，舊空間轉型為竹圍文化館，今天（11日）完工啟用，將作為居民聊天、喝茶等場所。

竹圍文化館位於壯圍鄉南北13路與縣民大道交叉口，以「竹圍」為名，是因為竹圍是宜蘭早年傳統民居中用來防風防盜的設施，如今已漸漸消失在宜蘭人的生活中。

林氏家族代表林錦昌，是美福社區發展協會理事，林錦昌說，「灶腳」即為廚房，在1983年三合院改建成透天厝前，曾因歐珀颱風破壞翻修改建，舊宅坐落在美福村估計有百年歷史，「灶腳」在三合院改建後，還有使用一段時間，但現已閒置20、30年。

林錦昌表示，在社區會議中有討論閒置空間活化，遂將「灶腳」作為社規師計畫，經由空間整頓為竹圍文化館；早期生活雖然不便，必須用柴火才能烹飪，家族一起在「灶腳」內忙進忙出，現今的廚房設備更新穎、方便，是用電、用瓦斯，但少了人與人的互動。

社規師計畫將原本用來堆放雜物的舊空間，經過環境清潔與社區擴大參與、修繕，在文化館入口還重現竹圍風貌，「灶腳」旁的用餐處展示竹圍故事與早期特色碗盤。

(中時 )