東勢客家文化園區「遊于藝-山城客藝展」10日舉辦開幕茶會。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢客家文化園區館舍展覽極具多樣性，山城知名藝術家陳銘儀特別策劃「遊于藝-山城客藝展」，詮釋大茅埔、三山國王廟、林業文化園區、東勢客家文化園區等具代表性景點特色，搭配「春耕」、「夏耘」、「秋收」、「冬藏」主題提點四季變化，10日舉辦開幕茶會，歡迎即日起至5月21日踴躍參觀。

「遊于藝-山城客藝展」開幕茶會昨日舉行，現場邀請專業茶師讓參觀者一邊欣賞細膩作品，一邊品味茶葉深韻，並配合樂師伴奏，每個人身處藝術薰陶之間。

客委會主委江俊龍表示，藝術本就是要落實到生活，客家文化即所謂生活美學，特展除聚集多位當代作家的精選作品外，也展出陳銘儀珍藏已久的收藏品，希望凝聚更多遊客目光。

「山城客藝展」運用水墨線條詮釋出東勢地區大茅埔、三山國王廟、林業文化園區、東勢客家文化園區等具代表性景點特色，搭配「春耕」、「夏耘」、「秋收」、「冬藏」等主題提點農村四季變化；其中還可透過80年代夜市作品看出東勢在地生活點滴，讓藝術藏於生活之中。

台中市客委會表示，東勢客家文化園區是客家文化展館表徵，為深耕東勢客家庄濃厚的人文氣息，有效傳承並推廣客家文化，特展將傳統客家歌謠融入作品中，彰顯山城客家精神不僅用唱的，更運用書畫詮釋展現出意象，為一場結合客家音樂、藝術與文化之展覽。

昨日開幕茶會包括市議員冉齡軒、文化局主秘蕭靜萍、原民會專委林啟正、地方稅務局東勢分局主任曾金連、東勢地政事務所秘書陳瑞美、東勢區公所主秘林豪爵及新社區公所人文課課長林柚、石城國小校長劉文魁、東勢區多位里長及東勢形象商圈理事長葉艾維等皆到場共襄盛舉。

東勢客家文化園區「遊于藝-山城客藝展」10日舉辦開幕茶會。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

東勢客家文化園區「遊于藝-山城客藝展」10日舉辦開幕茶會。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

東勢客家文化園區「遊于藝-山城客藝展」10日舉辦開幕茶會。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )