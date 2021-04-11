海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所副所長孫嘉駿表示，相關人員抵達現場後，立即依防檢疫標準作業程序，穿著防護衣並拉起封鎖線管制人員進出。(第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真)

海巡人員不敢大意，擔心豬屍同樣是帶有非洲豬瘟病毒，緊急送往彰化動物防疫所檢驗，昨天結果出爐為陰性，虛驚一場。(第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真)

日前台灣北部海岸出現豬屍，驗出台灣首例非洲豬瘟，９日海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢，在彰化洋仔厝大排出水口北側沿岸，也發現一具豬屍，海巡人員不敢大意，擔心同樣是帶有非洲豬瘟病毒，緊急送往彰化動物防疫所檢驗，昨天結果出爐為陰性，虛驚一場。

因日前新北勢萬里區檢驗出台灣首例非洲豬瘟，讓各單位繃緊神經，海巡署中部分署第三岸巡隊同樣加強岸際巡邏，在本月９日清晨6點15分許，實施灘岸搜索時，發現死亡豬屍，連忙通知彰化縣動物防疫所派員前往處置，隨後在現場實施焚毀及消毒動作。

海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所副所長孫嘉駿表示，相關人員抵達現場後，立即依防檢疫標準作業程序，穿著防護衣並拉起封鎖線管制人員進出；經測量發現豬屍長60公分、寬64公分，後經彰化動物檢疫現場採樣後，立即焚毀與消毒。

孫嘉駿說，10日檢驗檢果出爐，所幸成為陰性反應，才讓所有人鬆了一口氣；也呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線。

(中時 )