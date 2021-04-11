亞洲最大規模的社創國際盛會-亞太社會創新高峰會，2022年將由台南市政府與社團法人台南市台南新芽協會合辦，屆時，將以「共融亞洲」為主軸，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），同時融合台南在地特色，規畫實體、線上等多元方式呈現，期待吸引更多參與者共襄盛舉，讓國際看見台南城市發展新量能。

亞太社會創新高峰會2022年將邁入第5屆，昨天由行政院政務委員唐鳳將高峰會縣市主辦權交棒給台南市政府。台南市長黃偉哲表示，持續擴散亞太社創高峰會影響力，強化夥伴關係，開創更多機會、培育青年人才投身社會創新產業。

黃偉哲說，台南市有南部科學園區及沙崙綠能科學城為重要雙經濟引擎，為讓科技量能帶動島內移居風潮，為廠商投資台南創造優勢，目前在數位、高科技上的現況與優勢，再加上北外環及南科交通路網的規畫，串連台南重要工業區，而5G台南隊、台積電投資臺南產生磁吸效應，亞旭電腦、艾斯摩爾(ASML)、Google資料中心以及高達80家半導體產業落腳台南，將帶動南台灣的科技產業與經濟發展。

研考會主委戴偉峻說，為落實青創育成一站輔導，台南市經發局贏地創新育成基地於2020年11月24日開幕，爭取創投資金共4400萬元、逾1300萬元訂單、通過補助共565.4萬元、媒合國際訂單達250萬元，促成創新團隊技術／服務媒合商機創造逾3億元以上商機。

(中時 )