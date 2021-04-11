陸軍官校專修班同學會今(11)日在桃園中壢舉行，中天新聞現主播陳文越現場直播，藍營欲參選黨主席的重量級人士包括江啟臣、連勝文均受邀出席；另外，韓國瑜也以校友身分到場，受到矚目。
前黨主席洪秀柱少早到達現場時表示，只要有心參選主席的人，她都覺得很可愛，都值得肯定，只要政見符合她的想法，她都支持。
智庫副董事長連勝文則說，不會覺得踩到韓國瑜的場，他是很好的大哥，這次是受桃園的朋友邀請，沒甚麼好比較，韓市長到哪裡人氣都很高。至於黨主席選舉，連勝文說只是受邀請，大家共襄盛舉，大家一起加油打氣。黨主席選舉，連勝文表示，「我支持我自己」。
韓國瑜大約12時到達現場，受到參與餐會的陸軍官校校友熱烈歡迎，支持者並高聲大喊加油，隨後與連勝文並肩坐在主桌。
韓國瑜致詞時表示，46年前今天，18歲坐火車到鳳山，帶著恐懼與好奇，40年過去了，但依然可以看出，內心澎湃洶湧。他也帶領唱一首軍歌，展現國家希望，就是「勇士進行曲」！最後他也祝大家平安健康喜樂。
江啟臣於12時44分到場，他表示，年輕時2年的軍旅生活，與捍衛中華民國結下一輩子的緣分！他致完詞後，與連勝文同坐在主桌。
(中時新聞網)
#連勝文 #黨主席選舉 #陸軍官校專修班同學會
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。