【LIVE直播】韓國瑜、連勝文、江啟臣出席「陸官專修班校友會」會員大會｜2021.04.11

陸軍官校專修班同學會今(11)日在桃園中壢舉行，中天新聞現主播陳文越現場直播，藍營欲參選黨主席的重量級人士包括江啟臣、連勝文均受邀出席；另外，韓國瑜也以校友身分到場，受到矚目。

前黨主席洪秀柱少早到達現場時表示，只要有心參選主席的人，她都覺得很可愛，都值得肯定，只要政見符合她的想法，她都支持。

智庫副董事長連勝文則說，不會覺得踩到韓國瑜的場，他是很好的大哥，這次是受桃園的朋友邀請，沒甚麼好比較，韓市長到哪裡人氣都很高。至於黨主席選舉，連勝文說只是受邀請，大家共襄盛舉，大家一起加油打氣。黨主席選舉，連勝文表示，「我支持我自己」。

韓國瑜大約12時到達現場，受到參與餐會的陸軍官校校友熱烈歡迎，支持者並高聲大喊加油，隨後與連勝文並肩坐在主桌。

韓國瑜致詞時表示，46年前今天，18歲坐火車到鳳山，帶著恐懼與好奇，40年過去了，但依然可以看出，內心澎湃洶湧。他也帶領唱一首軍歌，展現國家希望，就是「勇士進行曲」！最後他也祝大家平安健康喜樂。

江啟臣於12時44分到場，他表示，年輕時2年的軍旅生活，與捍衛中華民國結下一輩子的緣分！他致完詞後，與連勝文同坐在主桌。

【中天互動LIVE】 相隔7個月不見! 韓國瑜今現身軍系活動 @中天新聞​ 20210411

(中時新聞網)