含有「瘦肉精」萊克多巴胺的美國豬肉今年元月開放進口，引發國人食安疑慮，國民黨發起反萊豬公投將在8月28日登場，駐美代表蕭美琴隔海示警，指稱美方非常關切萊豬公投，若公投通過，將對台美貿易帶來風險和不確定因素；經濟部長王美花昨對此表示，台灣要融入國際社會，就要合乎國際標準。開放萊豬進口已滿百日，根據衛福部「豬肉儀錶板」顯示，至今仍未有萊豬進口。

根據衛福部「豬肉儀錶板」數據顯示，就台灣豬肉與進口豬肉累計統計，其中從美國進口的豬肉938.96噸、豬其他可食部位581.56噸，如豬腳、大腸頭、豬頭皮、豬腸衣等；而自今年1月1日至4月8日止，並未在進口豬中檢出萊劑。

今年元月起開放萊豬至今，仍未檢出萊劑。（圖／摘自衛福部豬肉儀錶板）

美國貿易代表署（USTR）3月初公布《拜登總統2021年貿易議程與2020年度致國會報告》，再度點名台灣對美國豬肉及牛肉產品設有進口限制，並對台灣「欠缺科學根據」的農業政策表達「嚴正關切」，將要求台灣移除對美豬牛產品進口的限制，列為優先事項。

蕭美琴9日在美國華府雙橡園與華文媒體舉行戶外茶敘，她表示，萊豬公投是美方非常關切的重點之一，我們也向美方朋友表達，台灣確實有些民眾對萊豬安全性有質疑；萊豬公投若通過，對雙方貿易的進一步推進，確實會帶來風險與不確定因素。

對此，王美花昨日出席「2021第四屆亞太社創新高峰會」受訪時表示，美方關心萊豬公投，含有萊劑的豬肉在可容許安全含量中，台灣要融入國際社會、要穩定台美關係，就要用國際關係來規範，且台灣本來就進口很多美牛，這也是用同樣的標準在執行。

(中時新聞網)