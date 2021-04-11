2021台新銀行女子路跑「Taishin Women Run Taipei」今（11）日清晨開跑，21公里組由台新金控董事長夫人彭雪芬領跑，10公里組部分則由台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真領跑，充份體現台新銀行對女力的支持。

「2021 Taishin Women Run TPE」賽事主題「I AM WOMAN」，主辦單位表示，此為表徵女力時代下的女性自主精神！女性正以溫柔堅定的特質，在全球發揮其影響力，左右世界未來的樣貌。

台新金控董事長吳東亮更以具體行動表達支持，在賽程終點站熱情迎接成功征服21公里的彭雪芬。本次路跑活動，台新銀行同時邀請「福爾摩沙台新夢想家」職業籃球隊球星共襄盛舉，在賽道終點為完賽的女性跑者們掛上代表榮耀獎牌，讓跑者感受到滿滿的鼓舞及歡樂氛圍。

今天的賽事有台新金控轄下300多位員工及家屬共同參與，台新女性員工積極響應組隊參與報名。台新銀行透露，各報名隊伍在賽前一個月密集自主訓練，維持每周下班後至少兩次的團練，共同享受揮汗快感，也藉此彼此互相鼓舞、激勵。

由於事前的充分練習及準備，台新銀行表示，今天有許多同仁都在賽道上超越自己創下最佳完賽紀錄，將女力無比堅毅的精神展露無遺。充滿陽剛氣息的「福爾摩沙台新夢想家」籃球隊球星們，今天也特地前來賽道終點為女孩們加油打氣，恭喜她們完賽更為她們掛上榮譽獎牌，讓女孩們備感光榮。

(工商 )