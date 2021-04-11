新北市長侯友宜今（11日）上午出席新北市佛教會浴佛節慶典大會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）上午出席新北市佛教會浴佛節慶典大會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）上午出席新北市佛教會浴佛節慶典大會，侯除了前往浴佛外，也與法師們一起持誦《心經》，為台鐵太魯閣號事故祝禱。侯說，看起來台灣今年過的不是那麼平安，希望能夠用祝禱的方式祈求平安，也祈禱台灣能夠國泰民安。

侯友宜表示，今年遇到重大的台鐵太魯閣號交通事故，造成50人死亡、超過200人輕重傷，如此悲劇令人心痛，永遠忘不了，而事故死傷名單中，新北市民為14人死亡、71受傷，總共有85個市民遭受災難。

侯友宜說，非常感謝新北市佛教會藉由浴佛節慶典大會為台鐵太魯閣號事故所有的罹難者、傷者祈福、祝禱，往生者離苦得樂，傷者早日重返社會，發揚釋迦牟尼佛慈悲大愛的精神。

除了為台鐵事故祝禱外，侯友宜也說，今年其旱災不斷缺水嚴重，人禍事件一件又一件，蘇花公路、台鐵等重大交通事故，看起來台灣今年過的不是那麼平安，希望能夠用祝禱的方式祈求平安，也祈禱台灣能夠國泰民安。

侯友宜表示，感謝新北市佛教會秉持佛陀懇憫眾生精神，每年舉行佛誕浴佛慶典，讓社會大眾瞭解佛教，並透過浴佛儀式淨化心靈、撫慰社會。另外也感謝佛教會每年捐贈善款濟世，2020年捐贈121萬元防疫基金，2021年1月也捐款115萬元幫助弱勢團體及銀髮關懷服務。

新北市佛教會理事長如乘法師說，農曆4月8日浴佛節，是全球普慶佛誕的日子，透過浴佛活動讓市民朋友有機會認識佛陀聖誕的意義。另外，深感太魯閣號事故重大傷亡，佛教會特別安排誦經祝禱、迴向四方，祈願在菩薩慈悲護佑下，讓傷痛止息。

民政局長柯慶忠表示，佛教是世界三大宗教之一，也是民眾重要的信仰，相傳佛陀降生時，九龍以清水沐浴太子金身，所以佛誕節又稱作浴佛節。感謝新北市佛教會宣揚佛法，將慈悲精神化作具體行動，已連續11年皆在歲末捐贈百萬善款予市府實物銀行專案，讓弱勢團體感受佛陀庇佑。

(中時 )