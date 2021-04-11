世界排名第一的澳洲女將巴蒂爆冷輸給71名的對手。（美聯社資料照）

世界第一的澳洲球后巴蒂(Ashleigh Barty)10日在查爾斯頓公開賽8強遭逢挫敗，被排名第71的西班牙女將芭多莎(Paula Badosa)直落二解決。這是芭多莎職業生涯最大的一場勝仗，她不久前才初次打贏世界前20的班西琪(Belinda Bencic)，沒想到接著就以6-4、6-3把球后也拉下馬。

Biggest win of her career 🤩@paulabadosa defeats the World No.1 Barty in straight-sets, 6-4, 6-3 to reach the semifinals!#VolvoCarOpen pic.twitter.com/B40zMPpwBC — wta (@WTA) April 9, 2021

芭多莎說：「我仍然有點訝異，巴蒂最後那球打出界之後，我當時想著，到底發生什麼事了？但我對比賽內容很滿意，我控制住自己的情緒，這在艱困的比賽裡格外重要。」

巴蒂是陰溝裡翻船，她打出14個破發點，其中12個被對手救下。包括首盤最後芭多莎在發球局以0-40落後，這麼多破發點巴蒂全沒拿到，被芭多莎反殺連贏5球拿下第一盤。

更令澳洲球迷惱怒的是，巴多莎今年初在澳網狀況不斷，她被驗出新冠肺炎陽性，然後又對隔離措施抱怨個不停。這位23歲的女將批評澳網提供的隔離飯店太差，害她有焦慮症和幽閉恐懼，缺乏健身器材害她無法鍛鍊，連日投訴澳網官方並向媒體怨嘆自己被拋棄了。身為地主的澳洲媒體很不爽，以「澳網的惡女」來稱呼巴多莎，偏偏巴蒂這次就是敗在她手下。

自從2019年9月坐上球后，巴蒂招來一些非議，批評她藉著疫情凍結積分而沒有真正捍衛過自己的排名。先前邁阿密公開賽決賽對手受傷，巴蒂摘冠嗆聲表示「不需要證明自己給任何人看」。現在巴蒂被中斷8連勝，這是她登上球后以來輸給的最低排名對手。

(中時新聞網)