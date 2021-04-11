南非變種新冠病毒。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech生技公司4月初加入最新實驗數據後，更新BNT新冠疫苗的保護效力為91%，更指對南非變種新冠病毒有效，不過以色列昨（10）日公布的研究卻顯示，南非變種新冠能夠「突破」BNT疫苗的防護網，接種疫苗者的感染機率竟是未接種者的8倍。

綜合路透社、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，特拉維夫大學（Tel Aviv University）及「克拉利特研究所」（Clalit Research Institute）昨日公布最新研究，團隊比對近400名接種1劑或2劑BNT疫苗2周後仍感染新冠肺炎的患者，以及另外近400名未接種疫苗的患者，其中感染南非變種新冠病毒株「B.1.351」的患者約佔1%。

團隊比對2組感染南非變種病毒的患者後意外發現，完整接種2劑BNT疫苗的患者，患病機率竟是未接種疫苗組的8倍，盛行率（prevalence rate）分別為5.4%及0.7%。

研究人員指出，數據代表和初代新冠病毒或英國變種病毒相比，BNT疫苗對南非變種新冠的保護效力較低。特拉維夫大學專家斯特恩（Adi Stern）表示，「這代表在一定程度上，南非變種新冠能夠突破疫苗的保護。」

不過由於南非變種病毒在以色列的感染率仍低，此次研究只針對少部份感染這種病毒的患者進行分析，科學家強調研究樣本數仍太少，斯特恩表示，「我們可以說疫苗效力較低，至於低多少，還需要進行更多研究才能確定。」科學家也強調，此份研究無法推論BNT疫苗對南非變種病毒的整體保護效力。

美國輝瑞藥廠及德國BioNTech生技公司1日公布BNT疫苗最新保護力數據，再加入施打疫苗後6個月的受試者臨床數據後，BNT疫苗的保護力降為91%。有關對抗南非變種病毒「B.1.351」的效果，2家公司指出，800名南非受試者中，只有9人染疫，當中有6人感染南非變種病毒，不過所有染疫患者都是施打安慰劑的受試者，換句話說，當時的結果顯示BNT疫苗對南非變種病毒有效。

(中時新聞網)