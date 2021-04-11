吳宗憲追問女兒初吻細節。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》12日晚間10點播出主題「最強手足挑戰賽」，邀請鹿希派、劉容嘉、黃喬歆、方綺與他們的手足前來接受挑戰。自己的兒女參賽，吳宗憲卻不看好：「他們將近有10年沒有生活在一起，因為姊姊在美國讀書，兒子從小在孤兒院。」鹿希派聽完立刻反駁：「雖然和Sandy默契沒有太好，但她懂我默默為她付出。」只見一旁的Sandy滿臉困惑表示：「我懂喔？」

鹿希派解釋：「她曾經指著我說這麼不紅，姊姊我混得比你好，所以我要認真向她看齊，把她的名言『關燈關門關冷氣』寫成一首歌。」氣得Sandy直喊不要亂講話。Sandy與鹿希派挑戰時被問到「鹿希派最大的夢想是什麼」，Sandy覺得是音樂作品讓全世界聽見，鹿希派則說「炸舞台」，這時吳宗憲無奈提問：「請問一下後來為什麼會變成炸市政府？」鹿希派頻道歉，表示家人該罵都罵了，下次開口前一定會想清楚。

題目問到「Sandy初吻是幾歲」，吳宗憲忽然瞪大眼睛還說自己非常想知道，他猜測Sandy初吻應該是19歲，只見嚇得花容失色的Sandy顫抖回答：「14歲。」吳宗憲先是苦笑後森77：「這件事情，妳最好給恁爸解釋清楚，是天雷勾動地火？還是不小心跌倒？」一陣追問讓Sandy語無倫次：「就只是同學間純純的愛。」接著由龍鳳胎方綺、方璿挑戰，面對題目「方綺從小到大最討厭你哪一點」，方璿認為是喝醉，方綺的正解則是：「沒經過同意就拿我東西。」全場看到正解紛紛回應亂拿東西的人，真的是非常令人頭痛， 有同樣經歷的Sandy苦喊：「我弟也是，每次只要找不到東西，東西一定在他那裡。」鹿希派則極力反駁是Sandy愛亂丟，見到兒女吵翻天，吳宗憲插問：「鹿大哥，我那個背包你可以還我了嗎？」

突然吳宗憲還想到一件大事，那就是薛之謙贈送的精品名錶，竟然也被鹿希派拿走，鹿希派也沒否認：「我拿去耍帥了。」吳宗憲說那名錶可是沛納海，竟然拿出去耍帥，鹿希派趕緊解釋已經歸還，吳宗憲卻很懷疑：「那我有看到一張帳單是怎樣？」父子倆無俚頭的對話，全場笑翻。《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點中天綜合台播出。

(中時 )