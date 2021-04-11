花蓮縣警局新城分局和平派出所長王祝光（右1）事發當下，絲毫不敢猶豫，認為能救一個算一個，趕緊攙扶傷患前往救護區救醫。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號出軌意外釀50死、逾200傷，是台鐵半世紀以來最嚴重的事故，事發當天，適逢清明連假首日，花蓮縣警局新城分局和平派出所長王祝光正巧在附近巡視轄內交通狀況，獲報火速趕抵現場，成為第一位協助指揮交通、相關救護等工作的警察，盡力和死神爭取分秒必爭的救援時間。

花蓮新城警分局轄區囊括蘇花路廊、太魯閣國家公園及七星潭風景區等交通熱區，適逢連假期間，各處均編排交通疏導崗哨。

太魯閣號事發當天，和平派出所因位於台9線和平、崇德段，許多員警正執行清明連續假期交通疏導，王祝光早上9點30分沿線巡視轄內交通狀況時，同時接獲110報案轄區清水隧道北口發生火車脫軌事件，立即馳赴現場，調派警力協助指揮交通、傷者救護及相關事故協調聯繫，並待搜救人員趕抵現場後，一同前往車廂內實施第一時間救護。

王祝光憶起事發當下時說，進入隧道看見因劇烈撞擊變形扭曲及血跡斑斑的車廂時稍被驚嚇，不過聽到受傷民眾不斷求救哀嚎聲後，立刻回神，絲毫不敢猶豫，趕緊攙扶傷患前往救護區救醫，「救一個算一個」，盡力和時間賽跑，讓傷亡降到最低。

僅管許多傷者在康復後前往和平派出所感謝王祝光及時的救護與協助，但他仍認為自己力有未逮之憾。不過，新城警分局長林明鋒卻高度肯定王祝光臨危不亂、緊急救護的表現。

林明鋒說，警察工作繁瑣，除了打擊犯罪、維持治安、為民服務外，急難救助也是人民保母責無旁貸的要責，而王祝光所長在此事事故中，火速趕抵現場，盡全力救護民眾的精神令人感佩。

(中時 )