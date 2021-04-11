「反萊豬」、「大潭藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4大公投案8月將舉行投票，蔡英文總統今天召集府院黨高層以及執政縣市長，就是否提出對案進行討論，會中達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。

總統府發言人張惇涵表示，今早會議中，蔡英文總統首先指示，當前政府各部門的重中之重任務，在於必須全力處理台鐵太魯閣事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。

由於若要就公投提出對案，依照立法院的時程，必須在下週提出。他說，今天府、院、黨、黨團，以及執政縣市長等出席代表，也有就是否提出對案進行討論，達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。而在過去一段時間，府、院、黨、黨團，以及執政縣市長也多次就相關議題深入討論交換意見。

張惇涵表示，面對這四項公投案，總統指示，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。我們相信，透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。

(中時 )