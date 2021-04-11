新北市原民局長羅美菁與國中組冠軍烏來國中小開心合影。（原民局提供）

為推動新北族語復振、傳承族群語言文化，新北市原民局10日在蘆洲區仁愛國民小學舉行「新北市第6屆原住民族語單詞競賽」，國中組由新北市烏來國中小，國小組由樟樹國小榮獲冠軍！國中組亞軍為丹鳳高中（國中部）、季軍為重慶國中，國小組亞軍為厚德國小、季軍為烏來國中小，各組冠軍及亞軍隊伍將代表新北市參加5月份的全國決賽，為新北市爭取最高榮譽。

新北市原民局長羅美菁（Wagi．Taro）立委鄭天財（Sra．Kacaw）、新北市議員馬見Lahuy．Ipin、王威元及黃桂蘭、蘆洲區公所主秘曾明華，烏來國中小校長陳煌耀等人均到場共襄盛舉。

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod）也親臨現場，與新北原民局羅美菁（Wagi．Taro）局長一同來頒獎，主委說透過比賽讓學生有說族語的機會，現在比賽還有獎勵金，更勝他的年代，更稱讚本次賽事使用雙語（阿美語、中文）製發邀請卡，從中認識更多族語新創詞。羅局長則表示，透過競賽活動讓學生『認識』及『熟背』族語單詞，提升對族語的熟悉感，同時增加學族語的興趣，更鼓勵家長與孩子一起共學。

本屆單詞競賽語別包括「海岸阿美語」、「秀姑巒阿美語」、「賽考利克泰雅語」、「巒群／郡群布農語」及「太魯閣語」。評審老師表示，因為應答有秒數限制，部分學生太緊張，更提醒練習要將基礎語法融入生活，本次競賽考題以日常情境為主，看到大家全力以赴，覺得族語推動與復振很有希望。

參賽的重陽國小帶隊老師說，本次參賽學生都是非原住民族，但對阿美語很有興趣，學生們很喜歡學習，校方會持續創造學習機會，目前已開太魯閣族、布農族語班，前二屆有進入全國決賽，這次參賽前多在週三跟週日練習，學習是不分族別，需要用心、細心、耐心。此外，文林國小蔡雲珍老師提到，她和其中ㄧ位參賽林姓學生先前歷經太魯閣事故，仍帶傷參賽，因這是學校首次參賽，大家都認真準備，發揮運動家精神，為族語傳承盡一份心力。

新北市辦理族語單詞競賽自104年辦理至今廣受各界迴響，「學習種子從小培養！」透過活動使莘莘學子認識及活用族語單詞，全面帶動本市族語學習的風氣！本屆優勝隊伍將代表新北市參加決賽，與全國各組優秀人才共逐冠軍，新北原民局強調未來將持續辦理族語復振工作，將文化永續，即使不在原鄉生活，也能學會族語，讓祖先的話代代相傳，朝「新北新原鄉」的目標邁進。

新北市原民局10日在蘆洲區仁愛國民小學舉行「新北市第6屆原住民族語單詞競賽」。（原民局提供）

新北市原民局10日在蘆洲區仁愛國民小學舉行「新北市第6屆原住民族語單詞競賽」。（原民局提供）

新北市原民局10日在蘆洲區仁愛國民小學舉行「新北市第6屆原住民族語單詞競賽」。（原民局提供）

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