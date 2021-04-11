Steph. Gonna. STEPH.



Make that a career-best six straight 30+point games 👏 pic.twitter.com/Q4N2SyUJ7s — Golden State Warriors (@warriors) April 11, 2021

儘管勇士當家球星柯瑞11日上半場手感低迷，卻在第3節完全爆發，單節投10中7，含三分球投7中5，獨拿23分，帶領勇士最後以125比109射落火箭，柯瑞全場投進8顆三分球，貢獻38分，另有8籃板、5助攻，更創生涯最佳的連6場得分破30！

儘管柯瑞開賽手感欠佳，也很快陷入犯規危機，勇士仍靠威金斯、普爾兩人火力，很快取得領先優勢，迎回沃爾先發的火箭，則是陷入「擅長」的胡亂開火模式，落後差距自然越來越大，打完上半場，勇士65比48領先，威金斯半場19分。

火箭下半場雖想反撲，可惜柯瑞第3節三分手感回溫，單節不僅投進5顆三分球，更獨力包辦23分，繼續幫助勇士維持領先優勢，不過火箭也靠沃爾、歐利尼克、伍德等人帶領猛追，只是柯瑞最後1分02秒又進三分球，終讓火箭放棄追分。

除了柯瑞三分火力秀，威金斯也幫勇士貢獻25分，林書豪在發展聯盟的隊友普爾21分，不過勇士先發中鋒懷斯曼上半場就撞傷右膝退場；火箭以沃爾30分最高，但他不僅罰6中3，更有6失誤，奧古斯丁19分，伍德與歐利尼克各有18分。

(中時 )