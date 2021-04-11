田馥甄昨天開唱吸引大批粉絲到場。（三立電視提供）

鼓鼓昨帶來唱跳精彩演出。（三立電視提供）

「屏東三大日音樂節」9日起連續3天在屏東縣體育館前草地舉辦，節目分別以經典、文青、樂團為主題，頭2天節目星光熠熠，分別由田馥甄、創作才女白安、情歌王子陳勢安、鼓鼓呂思緯、萬芳、戴愛玲、金智娟接力演出，今晚最後一夜，更邀來人氣樂團滅火器、告五人現場飆唱，為活動劃下句點。

田馥甄昨天開唱，一早就有粉絲到場卡位，演出開始後粗估湧進近6萬名觀眾朝聖；她以一襲白色蝴蝶洋裝充滿春天氣息，開春後第一場公開演出就獻給「屏東三大日」壓軸，一出場引發台下尖叫聲沒斷過，她笑說：「最好的朋友就是屏東人（指Ella），今年開春第一場表演獻給屏東，感受到屏東多一度的熱情，真的非常開心。」擄獲台下粉絲！她一連帶來〈先知〉、〈你就不要想起我〉等歌，現場彷彿成了「屏東小巨蛋」。

此外，鼓鼓呂思緯也帶來唱跳精彩演出，近來身材練得超精實的他，特別邀來《全明星運動》麻吉隊友潘君侖一起演出，兩人嗨唱〈我們的主場〉等歌展現絕佳默契；鼓鼓表示：「很多屏東歌迷來留言說終於可以在家附近看到我演出，我覺得很棒！謝謝三大日的邀請。」由於參與節目，加上每週五天以上自主訓練，鼓鼓因此體能變得超級好，在「三大日」上快歌唱得臉不紅氣不喘；而今晚將是最後一夜，樂團滅火器、告五人都將現場飆唱為音樂節劃下完美句點 。

(中時 )