陸軍已編成23個聯兵旅。（陸軍司令部提供）

根據陸軍送達立院的預算解凍報告書，陸軍坦言，陸軍23個聯兵營自民國109年6月全面編成後，現無人飛行載具(UAV)組有編無裝，將儘速在現貨市場採購無人機，規劃採旋翼型，續航力可達60分鐘以上，控距離達30公里以上，希望於明年第1季交貨。由於有編無裝，UAV組今年漢光演習是向民間租借小型無人機參演，還是只做紙上兵推，有待觀察。

陸軍說，陸軍軍23個聯兵營監偵排的無人飛行載具(UAV)組操作手，(1組4員)，編制共計92員，迄民國110年1月1日止，達編率100％，另已完訓監偵排無人飛行載具組及及儲備人員計176員(學科艦測合格)。

報告指出，獲得無人機後，將由中科院保固維修，介接國軍指管系統指揮鏈路，並規劃於今年第4季配合國軍指管系統實施介接測試及後續全功能產品驗測，明年第1季首批交裝。

據了解，中科院研製的銳鳶無人機最早撥交陸軍使用，現移交海軍。

報告指出，中科院依陸軍規劃於今年3月至7月召訓5梯次，安排UAV組及儲備人員執行術科訓練暨艦測，輔導訓員考取民航局無人機高級證照，並同步培訓及廣儲師資種能，以符合聯兵營任務需求。

(中時 )