日本12日起開始針對部分地區的高齡者施打武漢肺炎疫苗，首批9萬7500劑美國輝瑞製疫苗已運抵各都道府縣，預料5月上旬，可廣泛針對高齡者施打。

日本時事社報導，日本12日起針對高齡者（65歲以上及今年將屆65歲者）約3600萬人施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。只要有設籍的高齡者都可施打，施打第1次後隔3週再施打第2次。

施打疫苗的型態分為在市町村設會場的集體接種、在醫療機構施打的個別接種，以及在老人院等施打的巡迴接種。因為針對高齡者施打的首批疫苗劑量有限，有的自治體（都道府縣市區町村）先進行巡迴接種。

日本政府在本月5日以後，發給東京都、神奈川縣、大阪府共3900劑，其他的44道府縣共1950劑要給高齡者施打的疫苗。到5月2日為止，所有的市區町村都可獲分配。預計到6月底，高齡者預計可施打第2次。

日本負責疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎本月9日表示，為國內3600萬名長者注射2劑的疫苗用量，預計6月將可全數取得。這包括6月預計可取得約4500萬劑，加上5月可取得約4300萬劑。

日本採購的疫苗是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯合研發的疫苗，須施打兩劑，3600萬名高齡者共需施打7200萬劑。

在高齡者施打疫苗之後，將針對有氣喘、高血壓等疾病者、一般民眾施打，但何時開始施打，目前時間未定。

日本於2月17日起優先針對醫護人員施打疫苗，到4 月4日為止，出現嚴重過敏反應（Anaphylaxis）的可疑案例有350件，接種後死亡的案例有6件，但無法確定與施打疫苗的因果關係。

2月開始針對醫護人員的疫苗施打到本月9日為止，共逾150萬劑疫苗，有將近50萬人已施打第2次。（編輯：韋樞）1100411

(中央社)