台中、苗栗6日起已實施供5停2的限水措施，但台中一名程先生卻發現，明明是停水的日子，鄰居家都沒水了，怎麼他家水龍頭的水還在流，自行買藥劑測試水質才知道，原來家裡3年來一直都是喝地下水。對此，台水承認是3年前包商管線接錯，現已派人更換成自來水管線。

《中天新聞》報導，台中一名程姓住戶近日發現，自己家的水龍頭在停水的日子仍然有水，而鄰居家都沒有，讓他心生疑惑，買了餘氯測試液來測試家中水質。一般來說，自來水都會加氯消毒，再送到用戶家中，加入餘氯測試液會呈現黃色，而他家的水卻不會變色，才驚覺這3年多來喝的全是地下水。

程姓住戶表示，如果不是因為缺水，台水接錯管線恐怕一輩子都不會知道，還以為自己喝的是自來水，更害怕這麼多年都拿地下水煮沸飲用，健康會不會出問題。對此，台水承認是當初接管出錯，107年剛好換了承包商不小心接錯成地下水管線，現在已經重接好，費用全由台水負責，後續會與程先生討論賠償問題。

對此，網友紛紛留言：「太扯了」、「第一次發現停水的好處…」、「地下水有管線可以接？這時候應該一堆人想接吧？」、「問題是喝地下水3年，結果每月還要付水費給自來水公司？」，但也有人表示，「我住屏東33年，我們鄉鎮沒有自來水，都喝地下水」、「隔壁鄰居可以拿水桶去提水？要是我寧喝地下水也不願停水」、「如果沒有工業污染，地下水其實是很好的水源」。

【每日必看】崩潰! 外包商接錯管線 3年來全家錯喝「地下水」(中天新聞​ )

(中時新聞網)