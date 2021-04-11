統計學不好讀，但卻愈來愈有用。世新大學經濟學系教授陳世能在109學年度開設「生活中的統計學」課程，透過教育部「教學實踐研究計畫」及自身觀察與實踐，讓學生能運用社群自主學習、團隊協作，有效提升學習動機，也讓統計學成為學生不再害怕的創新課程。

統計學的概念在日常隨處可用，更是研究自然界、社會界隨機現象規律的科學方法，體現在生活中的方方面面；而時下最夯的「大數據分析」更是需要經過統計處理才能成為有效的訊息資產，進一步優化流程、做出強而有力的決策。

許多與商務、經濟相關的研究所、高普考，為統計學立下高門檻，也在許多人心中種下「難以親近」的印象。在世新大學教學逾20年的教授陳世能，開設名為「生活中的統計學」課程，希望學生能將課堂知識結合生活議題，讓學習不再只是呆板的紙上談兵。

經過一學期的調查分析，學生較關注的議題包括：常用社群媒體、世新學餐喜好、鞋類品牌、手搖杯排名、交友軟體App與使用習慣、打工選擇、通勤工具等，通通是與學生日常密不可分的內容，成功讓統計學「被學生需要」！

陳世能的課程則給足學生自由發揮創意的空間，研究主題由學生發想制定，彼此腦力激盪問卷內容，進一步用日常驗證統計學的意義與用途。

獲得學生互評最高人氣的組別代表、世新經濟系大二學生林佳澐表示，團隊以「使用社群媒體觀看新聞的使用程度」進行調查分析，除了確實學習到統計知識之外，也透過分組報告獲得團隊經驗，分析結果更能分享給他人，擴散研究成效，學習的每一階段都超乎期待收穫良多。

陳世能指出，過往常看到課堂上有學生無心學習，或是有學生不擅長考試，無法拿下「統計學」學分，得重複修讀，但是在這堂「生活中的統計學」，學生們展現出的熱忱及積極度，令他眼前一亮。他期許透過統計素養的培育，提前讓學生銜接高階課程，並且有機會參與學術研討會及科技部研究計畫。

(中時 )