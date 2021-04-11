大甲鎮瀾宮媽祖遶境9日起駕，展開9天8夜的遶境行程，資深媒體人趙少康這次在鎮瀾宮董事長顏清標的邀請下，參加媽祖遶境入轎儀式。對此，趙少康表示，這一次旅程，讓他感受到台中在地的熱情，並親身體驗宗教信仰的力量，也希望大甲媽祖遶境能夠平安順利、護佑台灣！

趙少康今（11日）在臉書發文表示，相信的力量，真的很強大，參與大甲媽祖起駕的經驗，對他來說意義重大，和電視上的他多評論時事政治不同，這次很感謝顏清標的邀請，讓他實地感受台中在地的熱情，並親身體驗宗教信仰的力量。這一次旅程遇到許多台中的鄉親好朋友表達支持，讓他能夠聽見台中人的聲音，也看見台中人的直率、熱情。

趙少康指出，媽祖能帶給人安定的力量，也帶給人們希望與寄託，這是現在的台灣非常需要的，有心就有力，相信媽祖婆一定會保佑台灣每一個人。趙稱，這一次旅程除了護持大甲媽上轎，他也到休息站和鄉親好友們一起炒青菜給其他進香客們享用，體驗最質樸的文化，他祝福大家「風調雨順、諸事平安」，也希望大甲媽祖遶境能夠平安順利、護佑台灣！

大批網友也在其PO文底下留言表示，「少康兄，這幾年多下鄉體察民情就對了」、「趙先生為沉淪中的台灣帶來一絲希望，台灣人覺醒吧！為了你我為了子孫，一起改變吧」，更有網友向趙少康喊話，「加油！總統先生」。

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(中時新聞網)