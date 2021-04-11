台南市野鳥學會、南關社大今天上午在歸仁沙崙農場舉辦「友善環頸雉西瓜節」。(曹婷婷攝)

台南市野鳥學會今天上午在歸仁沙崙農場舉辦「友善環頸雉西瓜節」，吸引上百位民眾到場一邊賞鳥一邊吃西瓜，現場販售「友雉西瓜」，一上午賣出150顆西瓜。台南市野鳥學會理事長潘致遠說，沙崙農場面積951公頃擁完整生態鏈，是國內西部環頸雉族群最穩定最易觀察的地方，盼藉此凸顯守護生態重要。

「友善環頸雉西瓜節」以實際行動支持當地農民在耕種作物過程，不灑農藥毒鳥、減少使用除草劑、不架鳥網，也透過活動邀請民眾一起來響應。有別於前幾年活動，今年邀請南關社大及長榮大學一同合辦，邀請南關文史學者許耿肇老師分享沙崙農場的前世今生等生動歷史故事，了解先民在「沙」和「崙」之間，如何為了生計而墾耕，為了生存而建立聚落，另也有資深鳥友定點和帶領沿途賞鳥。

友善西瓜源於希望鼓勵農民友善耕作，減少使用化學藥劑，跟鳥類和平共處。多年前，鳥友發現農民為了阻絕鳥啃食西瓜，致西瓜賣相不佳，而架設捕鳥網，鳥友們為此發起義賣，潘致遠說，近來農民已不刻意驅趕，甚至為了降低對生態衝擊，改採人工除草，並減少使用化學藥劑，因此以實際行動支持。

野鳥學會現場也架設10組高倍率望遠鏡欣賞環頸雉等野鳥身影。潘致遠提到，根據長期的觀察記錄，沙崙農場20年來，累積出現過近129種鳥類，包含29種保育類，如鳳頭蒼鷹、紅尾伯勞、黑翅鳶、大冠鷲，環頸雉是二級保育鳥，還有一級保育的草鴞等。

(中時 )