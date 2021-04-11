有些人戀愛前後反差極大，占星網站「星座愛情運勢」分享，天蠍座、處女座、摩羯座、獅子座的人平時看起來很有距離感，難以親近，當他們談戀愛的時候會性情大變，彷彿被換了靈魂，變得可愛又黏人，反差非常大。

▍1.天蠍座

天蠍外表冷若冰霜，自我保護意識強烈，不會輕易打開心扉，也不隨便與人嬉鬧，看起來不易接近。墜入愛河的天蠍會變一個人，顯得非常可愛，除了佔有欲過強以外，天蠍可說是絕佳戀人，願意花很多時間和你黏在一起，想要了解你的一切，各種與你有關的事情他都有興趣，會為了逗你開心想各種辦法，給你製造浪漫驚喜，陪你度過艱難困苦。總之，這甜蜜的樣子，絕對和冷淡沾不上邊。

▍2.處女座

處女座言談舉止都十分得體，與人交往都掌握著恰到好處的分寸，不會太親密也不會有生疏感，與人交流沒有過多廢話，讓人感覺有距離感，但是在面對自己的親密戀人時，處女座一點都不冷淡，完全居家狀態，因為太過關心而愛挑剔愛嘮叨，想要為你做飯、陪你看電影、一起散步，花很多時間陪你，想要黏在一起，分享甜蜜時光。

▍3.摩羯座

摩羯座看起來很高傲、不苟言笑，在不熟悉的人面前話很少，非常成熟穩重的樣子，做事也很冷靜，其實是比較被動。戀愛後，兩個人越來越熟悉，摩羯的神經質就會暴露出來，展現悶騷本性，各種羞恥情話信手拈來，撒嬌、裝可愛無所不會，反差非常大。對摩羯來說，熱情的一面只會在最親近的人面前展現。

▍4.獅子座

獅子平常霸道又高調，讓人覺得有距離感，即使笑著聊天也讓人不敢輕易開他玩笑，尤其是對陌生人來說，更覺得他不好相處。然而，一旦獅子遇到真愛，立刻變成大貓，傲嬌又黏人，雖然不願意承認自己黏人，但是有空就想跟你在一起，對你各種好脾氣，只要順著他，他就能給予滿滿的寵愛，只是經常愛面子嘴硬不承認，拐彎抹角的示​​好，讓人忍不住想要逗逗他。不過盡量給他留點面子，不要拆穿。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)