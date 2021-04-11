石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）宣布5月起逐步增產、沙烏地阿拉伯5月起分階段撤回自願加碼減產量等因素影響，國際油價趨緩下跌；中油宣布國內各式汽油調降0.3元，柴油則調漲0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升24.2元。台塑化稍後應將採相同調整版本跟進，以維持競爭條件。

台塑化認為，4月1日OPEC會議宣佈5月OPEC原油產量增產35萬桶/日，6月增產35萬桶/日，7月增產44萬桶，且沙烏地阿拉伯亦決定7月結束自願減產100萬桶/日，使OPEC原油供給增加，加上美國拜登新政府未嚴格執行伊朗原油出口制裁，使近期伊朗持續增加原油出口，導致短期油價難以持續上漲，預期油價將轉為區間震盪。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶63美元下跌至61.44美元，臺幣兌美元匯率升值0.089元，國內油價依公式計算跌幅為2.22％。不過，因前週抵亞鄰最低價，汽、柴油每公升分別吸收0.1元、0.6元，將該吸收金額回歸浮動油價調整機制計算，汽油每公升應調降0.3元，柴油每公升應調漲0.2元。考量亞鄰最低價原則，柴油則僅調漲0.1元，柴油應調未調0.1元由中油吸收。

美國上週汽油庫存增加引發需求擔憂，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨4月8日收盤下跌0.3％，每桶59.6美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油則上漲0.06％，每桶63.2美元。

台塑化指出，3～4月歐洲封城，但市場樂觀預估5月起歐洲將逐步解除封鎖，使歐洲柴油需求可望逐步回升至600萬桶/日，帶動第二季全球柴油價差緩步上漲。但亞洲煉廠定檢將逐步結束，柴油供給亦隨之上升，加上新加坡庫存保持在5年同期相對高點至1,400萬桶，導致新加坡柴油價差上檔承壓。

汽油部分，因美國疫情穩定獲得控制，且5月進入駕車旺季，預期美國汽油需求將回升至超過900萬桶/日，加上印尼伊斯蘭齋戒月於4月13日開始，預期印尼汽油進口需求將上升至每月1,000萬桶水準，有助去化新加坡汽油庫存。美國及印尼汽油需求大幅回升將使第二季新加坡汽油價差穩健上漲。

(工商 )