台灣新住民女力社會創新創業團隊，成為2021亞太社會創新高峰會的亮點！

婦權會副執行長黃鈴翔表示，永續發展與社會影響力已經是全球企業家努力追求的標準，台灣有許多新住民女力投入創業，受到語言、文化及跨國因素的影響，正帶動社會創新與社會創業的趨勢。「新住民女力們的表現，一點也不輸給大企業！」

2021亞太社會創新高峰會連續兩天在新北市舉辦，主辦單位財團法人婦女權益促進發展基金會，將4年來輔導的團隊中，挑選具有社會創新與社會影響力的10新創團隊，參加本次論壇，並進行發表。

在一番精彩的簡報發表後，評審業師選出，循環經濟友善大地的春大地實業、扶持家鄉成就共好的杰樂蕃薯園、培訓姐妹創業發展的名媛美容連鎖、從手做廚房到新住民關懷之家的憶之味、新住民與客家小農創業的二妹鹽焗雞等5支團隊為本次亮點發表的優選。

評審業師們被新住民姐妹們的熱情表現所感動。活水社企投資顧問許慶鈴表示，新住民女力創業家先幫助自己，再幫助別人，令她感佩。中華經營智慧分享協會執行長徐竹先說，好多團隊的東南亞母國，最近經濟發展都很快，他期許大家成為各國與台灣之間最好的代言人、大使。

黃鈴翔表示，婦權會從2017年開始辦理新住民女力創業加速器，第一年只有6個縣市的越南新住民參加，現在已經累積協助超過1,500位新住民女力創業，共與台灣17個縣市合作，有25個不同的單位投入了心力與人力，累計250支新創女力團隊得到計畫的創業資金與經營管理上的輔導。

(工商 )