人氣天團「MP魔幻力量」前主唱嘎嘎(潘俊佳)，當紅之際連環爆出掀裙安心亞、唇交寶兒等緋聞，甚至被媒體爆料「2年劈腿8女」事件，導致重創形象，拉垮整個演藝事業，嘎嘎因此被迫離團，而沉寂多年，近日嘎嘎上節目再提起這些紛擾，鬆口澄清自己不是渣男，這中間有很多曲解不實的報導，強調「對每任都問心無愧」。

嘎嘎退團後沉潛多年，直到現在以本名潘俊佳重新出發，近日他作客《單身行不行》節目，直面當年的桃色風波，親吐真相，主持人邱沁宜問他：「「當年的這些劈腿事件都是真的嗎？」，嘎嘎吐露事發時情況過於混亂，情急之下他只能先出面跟被牽扯到的女藝人道歉，主持人又逼問：「2年劈腿8女，又是一個殺人標題嗎？」，嘎嘎也直言：「我滿生氣這個標題」，表示其中有很多不實指控跟報導，他因此被貼上渣男標籤，但其實並非如此。

嘎嘎表示，這起風波不但毀了他的事業，也改變了他的感情觀，事發後他整整5年不敢談戀愛，經濟狀況讓他沒有自信，心理產生了障礙，覺得如果認真發展了，要拿什麼去娶人家的女兒？但嘎嘎表示，可能過去他對感情有不夠成熟、沒處理好的部分，但對於每一任「我會覺得我問心無愧，是認真過」，如今至於下一段戀情，他希望能以結婚為前提交往。

而嘎嘎也回想了當時遭到退團的心情，他表示當下覺得彷彿被判了死刑，但他從來不怪公司，因為當下是真的別無他法，能做得只有恨自己，透露被退團後他是一路哭回家的，直言當下的心情就是「生不如死」，這些年他一度退出演藝圈，到咖啡廳上班，透過泡咖啡來鍛鍊內心，並傾聽他人的故事，還透露任賢齊曾低調透過工作人員跟他訂咖啡，鼓勵他不管在哪個領域，「就是認真以赴就對了」，讓嘎嘎覺得非常暖心。

(中時新聞網)