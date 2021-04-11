國軍在近日陸續宣布中將人事調動，其中，最受矚目的是總統府前侍衛長張捷中將，將調任國防大學副校長兼戰院院長；這引發外界譁然，因為張捷在2019年因為私菸案遭到記過調職，如今「風頭過了」，竟回頭接任國防大學副校長職位，讓網友怒轟民進黨自己人又升官發財了。

張捷因私菸案，先調任陸軍司令部委員，再調任國防部參事，今年2月接任參謀本部訓練次長，任職才2個月，又被調任國防大學副校長兼戰院院長，據了解，張捷當過總統府侍衛長，能從私菸案脫身回到軍中發展，如此人事安排用意，代表仍有後用。

網紅歷史哥今(11)日就在臉書狠酸張捷是「七星少將」，涉私菸案調職避風頭後，還可以回頭接任國防大學副校長，歷史哥更指出，張捷在私菸案過後被記了一支大過，但這支大過就好像不存在一樣，張捷在2020年仍順利升階少將，「果然是有關係就沒關係！」

歷史哥的貼文引發網友討論，表示「沒人才也無需如此」、「軍校可以直接廢掉了，反正又不看能力」、「萬中選一的練武奇才，記大過還能加速升級」、「綠色通道，一路順暢」、「升官發財囉」、「他是背鍋的，有功」、「上樑不正下樑歪」。

(中時新聞網)