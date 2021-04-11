久旱不雨，連氣象局長都搖頭！德基水庫今日有效蓄水量跌破千萬大關，僅剩892萬立方公尺，低到只有4.8%，幾乎寫下啟用以來新低。氣象局長鄭明典臉書PO文，稱從未見過德基水庫出現這樣的狀況，呼籲民眾節約用水，「因為接下來到5月底，可能都不太會下雨」。
大台中地區6日起實施「供5停2」限水措施，但中部未見雨勢，水庫依舊入不敷出。德基水庫11日的蓄水量只剩下4.8%，比6天前少了0.7%，有效蓄水量來到892.33萬立方公尺，鄭明典分享截圖，大嘆從未見過這種景象。
大甲溪上游河床岩層裸露，甚至出現峽谷地景。台電人員指出，集水區沒下雨，水庫進水主要來自森林涵養水源，每天短差約30萬立方公尺，限水效果要再觀察幾天才看得出來。
經濟部長王美花喊出「供5停2恐怕要到5月底」的預期喊話，呼籲民眾加強節水力道，至少在梅雨季來臨前，共度難關。
集氣求雨已成全民共識，網友說就算天天上班要撐傘或穿雨衣都沒關係，只盼來個好幾天大雨，把水庫灌飽，「限水實在太不方便了」、「有水當思無水之苦，現在才知道平常有多浪費」。
(中時新聞網)
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