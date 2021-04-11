新竹市圖書館再加一！市府為活化鄰近竹科、閒置已久的龍山綜合大樓，將2至4樓近600坪空間整建為「龍山分館」，藏書將會有近6萬冊，提供各年齡層閱讀，預計暑假啟用後，成為新竹市最大的圖書館分館。

市長林智堅日前視察圖書館龍山分館室內裝修工程，在設計師胡靖元帶領下，從2樓走到4樓，也關心龍山綜合大樓其他樓層規畫與整體建築整理，盼啟用時能提供民眾完善舒適的使用空間。

林智堅表示，龍山分館全館以森林為概念設計，採綠色、木質色調，搭配智慧型圖書管理系統等，打造兼具智慧化與美學的圖書館，歡迎大家光臨這座閱讀森林。

文化局表示，龍山綜合大樓2至4樓總樓地板面積達600坪，2樓規畫為兒童、親子閱覽區，也有新書及雜誌展示區，3樓為視聽閱覽、自修及討論室，4樓則為開架綜合性藏書，全館可容納近6萬冊藏書，提供各年齡層閱讀。

林智堅表示，新竹市連續3年獲得國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市」殊榮，市民每人平均借閱冊數4.3冊，蟬連非六都縣市民眾借閱冊數之冠，但資源卻遠不及需求。

林智堅並表示，他積極增加新竹市公共圖書館藏書量，更增加圖書館分館7座，並爭取8億元經費興建總圖書館，關東客家主題圖書館積極籌備中，新竹市稅務局、文化局演藝廳及柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館，讓市民24小時享受閱讀。

此外，文化局在動物園分館等11個據點提供「Hami Book電子書場域閱讀」服務，民眾可透過手機、平板電腦等智慧型載具，線上免費閱覽多達180種期刊、報紙及8千本書籍，讓市民隨時隨地徜徉書海，享受閱讀樂趣。

(中時 )