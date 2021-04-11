屏東縣犯下擄殺人妻案的55歲黃姓男子，10日屏東地方法院裁准羈押禁見，入看守所後編號為0708，不過在看守所中，黃男心情似乎不受影響，仍然吃好睡好，三餐正常，也申請法扶律師。

黃嫌因追求29歲曾女不成，8日晚上開車衝撞並將人帶走，棄屍屏東市空屋，9日投案，10日地院裁准羈押禁見，送到看守所，入所編號0708。黃嫌在偵訊時就極度不配合，假鬼假怪糊弄警方，稱自己有躁鬱症，入所後仍繼續作怪，稱自己有幽閉恐懼症，不敢一個人睡。

所方安排他入住一間4人禁見房，與其他3名羈押禁見的被告同住，不過黃嫌未與其他人互動。據了解，黃嫌在拘留室及看守所時都吃好睡好，三餐用餐正常，晚上也睡得相當安穩，時間一到就會要求用餐，心情似乎不受影響，還會嫌手銬銬太緊妨礙用餐。

黃嫌似乎有基本法律知識，在偵訊時就質疑警方違法拘提要求提審，遭法院駁回；還稱自己有精神疾病要求就醫，企圖躲避法律制裁。10日召開羈押庭時，黃嫌也申請法扶律師，充分利用免費的法律資源。

(中時 )