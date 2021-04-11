英國菲立普親王辭世享耆壽99歲　伊麗莎白女王悲慟萬分

英國菲立普親王（Prince Philip）與世長辭，享耆壽99歲。英媒報導，菲立普親王生前最後願望是返家與女王相伴，不希望在醫院迎接生命終點。此外消息人士透露，親王生前最後幾周精神狀態佳，會出房曬太陽，享受最後的日子，但是他的身體狀況一夜惡化，過世時女王在床邊陪伴。

英國菲立普親王9日安詳辭世，過世前，他曾進醫院接受心臟手術，住院近一個月，據英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）等報導，消息人士透露，菲立普親王住院4周期間，多數時間都試著要返家，王室、醫療團隊為他進行心臟手術，期望延長他的壽命，「或許目標是100歲生日」，「但他並不是真的非常在乎，他只想要回到自己的床上，壓根不想死在醫院裡」，因為親王不是多愁善感的人，在自己的床上迎接死亡比100歲生日的日子更重要。

知情人士表示，菲立普親王的唯一目標就是：絕對不在醫院迎接生命的盡頭。當他回到溫莎城堡（Windsor Castle）時，曾說「不會再回到任何醫院」。

英國女王伊麗莎白二世與菲立普親王（Prince Philip）長達70年的愛情。

親王生前的最後願望是「在家中自己的床上安詳地死去」，「他希望按照自己的方式迎接死亡」，「親王不想要大驚小怪，一直到過世，他都想按照自己的方法做事。」

王室內部人士透露，菲立普親王的最後日子，王室下達的準則是盡量讓他過得舒服，如果他希望改變用餐時間，那就照他的意思，「他一生嚴格遵守王室內規，退休後就不用再遵守這些規定，王室也同意可以讓他繼續這樣。」

最近幾周，菲立普親王每天的睡眠時間比之前都更長，經常只是待在自己的房內，自從出院後，他變得更平靜、安靜，貼身男僕會送上餐點，但他通常沒什麼胃口，每日早晨7時30分的早安茶時間也取消，原本這個時段男僕會送上親王的貼身物品，包含女王伊麗莎白二世及母親愛麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）的表框相片。

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1957年10月14日，女王在加拿大國會發表演說時，親王認真聆聽的畫面。（資料照／TPG、達志影像）
英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1957年10月14日，女王在加拿大國會發表演說時，親王認真聆聽的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

不過有些時候菲立普親王也會很有元氣，他會穿上襯衫、羊毛套頭衫、褲子及一雙擦得發亮的鞋子，即便有貼身男僕專門打理衣著，不過消息人士透露，一直到最近，親王都是自己打理衣著。

由於行動不變，親王走路時需要拐杖輔助，他偶爾會允許自己坐上輪椅，一名侍從指出，當他們第一次將輪椅推進親王的私人房間時，菲立普怒吼：「把那該死的東西拿走！」

有一回菲立普的老花眼鏡掉到地上，一名男僕上前想替他撿，菲立普馬上出聲阻止「沒關係」，堅持彎下身來自己撿。又有一回女王提到菲立普不想戴助聽器，「這代表我們講話必須用吼的。」

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1949年4月26日兩人抱著6個月大的查爾斯王子的畫面。（資料照／TPG、達志影像）
英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1949年4月26日兩人抱著6個月大的查爾斯王子的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

種種現象都顯示出菲立普親王不願暴露脆弱的一面。

不過天氣較暖和時，菲立普也會要求在戶外擺張椅子，他會坐在椅子上曬太陽，腿上鋪著毛毯。

侍從透露，菲立普最後的日子「狀態良好」，上周稍早甚至還在寫信、讀信。

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1972年11月20日菲立普親王全家合照，左起依序為查爾斯王子、愛德華王子、女王、菲立普親王、安德魯王子、安妮長公主。（資料照／TPG、達志影像）
英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1972年11月20日菲立普親王全家合照，左起依序為查爾斯王子、愛德華王子、女王、菲立普親王、安德魯王子、安妮長公主。（資料照／TPG、達志影像）

報導指出，菲立普的身體狀況在8日一夜惡化，內部人士警告親王「病情嚴重」，儘管有人建議再度將親王送醫，不過遭到女王駁回。

菲立普親王9日上午安詳辭世時，女王就陪伴在他的床邊。

《每日郵報》指出，菲立普親王最後的日子兩人能夠相伴，對女王而言可能是一種救贖，在70多年充滿愛與職責的夫妻生活中，兩人最終能相伴可能是最小的慰藉，即便親王的生命即將步入終點，兩人仍有時光能夠享受彼此的陪伴。

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1991年6月兩人觀看遊行期間說話的畫面。（資料照／TPG、達志影像）
英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1991年6月兩人觀看遊行期間說話的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

文章來源：TILL THE END The Queen was ‘by Prince Philip’s bedside’ when he died after he spent final days ‘in good form reading in the sun’
文章來源：The sun on his face and a rug on his lap: RICHARD KAY reveals Prince Philip's final days at Windsor Castle with his 'Lilibet' - the Queen - as he neared 100
文章來源：Prince Philip's last wish was to 'die peacefully at home' as he 'didn't want any fuss'

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(中時新聞網)

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