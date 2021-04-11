英國菲立普親王辭世享耆壽99歲 伊麗莎白女王悲慟萬分

英國菲立普親王（Prince Philip）與世長辭，享耆壽99歲。英媒報導，菲立普親王生前最後願望是返家與女王相伴，不希望在醫院迎接生命終點。此外消息人士透露，親王生前最後幾周精神狀態佳，會出房曬太陽，享受最後的日子，但是他的身體狀況一夜惡化，過世時女王在床邊陪伴。

英國菲立普親王9日安詳辭世，過世前，他曾進醫院接受心臟手術，住院近一個月，據英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）等報導，消息人士透露，菲立普親王住院4周期間，多數時間都試著要返家，王室、醫療團隊為他進行心臟手術，期望延長他的壽命，「或許目標是100歲生日」，「但他並不是真的非常在乎，他只想要回到自己的床上，壓根不想死在醫院裡」，因為親王不是多愁善感的人，在自己的床上迎接死亡比100歲生日的日子更重要。

知情人士表示，菲立普親王的唯一目標就是：絕對不在醫院迎接生命的盡頭。當他回到溫莎城堡（Windsor Castle）時，曾說「不會再回到任何醫院」。

英國女王伊麗莎白二世與菲立普親王（Prince Philip）長達70年的愛情。

親王生前的最後願望是「在家中自己的床上安詳地死去」，「他希望按照自己的方式迎接死亡」，「親王不想要大驚小怪，一直到過世，他都想按照自己的方法做事。」

王室內部人士透露，菲立普親王的最後日子，王室下達的準則是盡量讓他過得舒服，如果他希望改變用餐時間，那就照他的意思，「他一生嚴格遵守王室內規，退休後就不用再遵守這些規定，王室也同意可以讓他繼續這樣。」

最近幾周，菲立普親王每天的睡眠時間比之前都更長，經常只是待在自己的房內，自從出院後，他變得更平靜、安靜，貼身男僕會送上餐點，但他通常沒什麼胃口，每日早晨7時30分的早安茶時間也取消，原本這個時段男僕會送上親王的貼身物品，包含女王伊麗莎白二世及母親愛麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）的表框相片。

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1957年10月14日，女王在加拿大國會發表演說時，親王認真聆聽的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

不過有些時候菲立普親王也會很有元氣，他會穿上襯衫、羊毛套頭衫、褲子及一雙擦得發亮的鞋子，即便有貼身男僕專門打理衣著，不過消息人士透露，一直到最近，親王都是自己打理衣著。

由於行動不變，親王走路時需要拐杖輔助，他偶爾會允許自己坐上輪椅，一名侍從指出，當他們第一次將輪椅推進親王的私人房間時，菲立普怒吼：「把那該死的東西拿走！」

有一回菲立普的老花眼鏡掉到地上，一名男僕上前想替他撿，菲立普馬上出聲阻止「沒關係」，堅持彎下身來自己撿。又有一回女王提到菲立普不想戴助聽器，「這代表我們講話必須用吼的。」

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1949年4月26日兩人抱著6個月大的查爾斯王子的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

種種現象都顯示出菲立普親王不願暴露脆弱的一面。

不過天氣較暖和時，菲立普也會要求在戶外擺張椅子，他會坐在椅子上曬太陽，腿上鋪著毛毯。

侍從透露，菲立普最後的日子「狀態良好」，上周稍早甚至還在寫信、讀信。

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1972年11月20日菲立普親王全家合照，左起依序為查爾斯王子、愛德華王子、女王、菲立普親王、安德魯王子、安妮長公主。（資料照／TPG、達志影像）

報導指出，菲立普的身體狀況在8日一夜惡化，內部人士警告親王「病情嚴重」，儘管有人建議再度將親王送醫，不過遭到女王駁回。

菲立普親王9日上午安詳辭世時，女王就陪伴在他的床邊。

《每日郵報》指出，菲立普親王最後的日子兩人能夠相伴，對女王而言可能是一種救贖，在70多年充滿愛與職責的夫妻生活中，兩人最終能相伴可能是最小的慰藉，即便親王的生命即將步入終點，兩人仍有時光能夠享受彼此的陪伴。

英國菲立普親王（Prince Philip）與女王伊麗莎白二世牽手超過70年。圖為1991年6月兩人觀看遊行期間說話的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

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(中時新聞網)