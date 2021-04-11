ダーリン・イン・ザ・フランキス ED1 トリカゴ XX:me DARLING in the FRANXX [ピアノ]（Pan Piano頻道）

台灣Youtuber「Pan Piano（小P）」，以COSPLAY各種動漫、遊戲角色，並用鋼琴演奏相關作品主題歌曲走紅，儘管從未露臉，卻不吝秀出姣好身材，彈奏鋼琴時多以爆乳裝扮亮相，吸粉無數，頻道有高達226萬訂閱者。而她最新釋出的影片宣傳照再度於PTT引發熱議，PAN披著大衣巧妙遮住重要部位，讓鄉民驚呼：「裡面有穿衣服嗎？」、「這是真厲害了」。

有網友在PTT發文「pan piano這樣根本沒穿吧？」，表示看到小P最新影片宣傳照相當震撼，「修但幾勒！這看起來根本是裸體吧，大家覺得pan piano拍這張照片的時候，裡面有穿衣服嗎？」。

此文一出立刻引爆鄉民議論，紛紛回應：「這是真厲害了」、「小潘超會」、「太誇張了吧」、「真的不得了」、「越來越懂拍了」、「這次要破千萬ㄌㄇ」、「比例真的讚」。也有人認為：「真的沒穿就不會有這麼多追蹤者了」、「完形心理騙了你」、「只是穿比較性感彈鋼琴又沒露臉，我是老公也不在意，而且已經是台灣訂閱和穩定流量前幾的YTer」。

小P曾在接受採訪時表示「要用自己的方式表現音樂」，她透露6歲開始學鋼琴，從音樂學系畢業後開始當鋼琴老師，中間一度放棄；由於很喜歡看日本動畫，因此開始萌生想法，希望大家能透過她的演奏去認識到更多很棒的動漫。

因為時常在影片中穿著清涼，露出傲人曲線，雖然訂閱數很高，但還是有許多人留下負評，甚至認為她侵犯版權；對此，她表示不會太放在心上，邊作影片邊學習，希望未來也能繼續用這種特別的方式來將音樂和動漫發揚光大。

(中時新聞網)