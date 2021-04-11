北市內湖區某間彩券行曾姓老闆娘，在門口飼養3隻白色鸚鵡，原以為能製造噱頭招攬生意，不料今年2月6日，其中1隻鸚鵡見客人進門，竟飛撲咬傷客人右手。士林地檢署偵結，認曾姓老闆娘僅以鍊繩綁住鸚鵡腳肢已疏於注意，依過失傷害起訴曾女。

彩券行為了討吉利會在門口飼養寵物，有些則會以鸚鵡，有如「鳥卦」、「章魚哥」，幫客人挑選刮刮樂彩券，如果沒中獎，也博得客人歡心。內湖某彩券行在門口飼養3隻，曾姓老闆娘以鍊繩綁住鸚鵡腳肢，繫在開放式的立柱上。

今年2月6日晚上近7點，林姓客人進入彩券行，鸚鵡疑受到驚嚇，突然飛撲到客人的右手腕上，客人還來不及反應，右手側腕直接遭鳥咬傷，林隨即到醫院驗傷，並提出告訴。

起訴書指出，曾女飼養寵物時，本應將鸚鵡飼養在安全的牢籠內，避免獸性發生咬傷他人的可能，曾女坦承所飼養鸚鵡咬傷客人一事，檢察官依過失傷害罪起訴曾姓老闆娘。

(中時 )