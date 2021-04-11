立法院教育及文化委員會8日審查「太空發展法草案」，民進黨立委高嘉瑜質詢時不斷要求科技部尋找「外星人」，讓科技部長吳政忠只能苦笑，傻眼表示已故物理學家霍金有警告，不可以隨便去找外星人。

高嘉瑜詢問，未來太空發展計畫跟想像裡面，有包括尋找外星人這一塊嗎？吳政忠表示，沒有，且霍金（Stephen Hawking）事實上有提醒，警告說不可以隨便去找（外星人）。

高嘉瑜接著說，但在太空發展過程中，可能意外就碰到外星人了啦，「等一下他就自己來找我們，不是我們去找他們呢？」

吳政忠聽了後也笑了，說「如果碰到了，要大家…」。話還沒說完，高嘉瑜又指出，甚至很多人說，美國的科技文明，其中可能也包括外星人的協助等等，這些都是有可能的事情嘛。

針對是否有外星人一事，質詢過程中，吳政忠也強調，目前國際上無正式文件證明外星人存在。

知名球評、警察石明謹昨（10）日在臉書提到此事，直言「是我就回答：我懷疑妳就是外星人。」網友也笑說，部長沒噴笑真的滿厲害的，「枕頭就是證據」，也有人批評，「有病就去等外星人降臨，不要騷擾官員！」「實在太浪費我們大家繳的稅金」。

(中時新聞網)