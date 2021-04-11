新竹市1名婦人前年4月遭1名工程行老闆開車撞上，2根腳趾截肢，對方和解時表示願賠償52萬，但還了部分錢後就開始找理由拖延；婦人的兒子最後揚言要提告強制執行、查封財產，對方才不斷哭窮，但直到今年3月底對方仍未主動還錢；婦人兒子甚至發現對方3月底還在臉書上貼出照片，表示工程行進口全新工程設備，讓他怒控根本無心還錢。

該網友在臉書「爆料公社」上痛訴，他的母親前年遭1名工程行老闆開車撞上，腳趾2指遭截肢、全身多處骨折，住院3個月後，對方和解時提出賠償52萬，但初期只還了10多萬，還來開始不聞不問，以各種理由拖延，再次鬧上調解委員會後，雙方約定每月匯款1萬5千元，但同樣還了幾個月後，今年2月又開始不還款，至今還剩下15萬。

直到今年3月底工程行老闆仍未主動還錢，還被發現3月底在臉書上貼出照片，表示工程行進口全新工程設備，讓債主怒控根本無心還錢。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友因此私訊該工程行老闆，揚言要到法院聲請強制執行、查封房產，但對方卻開始使用苦肉計；對方表示，他目前僅剩房產，還是與家族的人共同持有，目前已申請貸款，但因為信用積分不足遲遲無法成功，強調到有誠心還錢，到時若宣告破產，更沒有能力還錢，希望能網看一面。沒想到該網友答應延緩至3月底，對方仍一再已讀不回訊息，讓他決定提告。

此外，該網友還發現，該工程行的臉書粉絲專頁在3月底發布新貼文，公司砸重金從日本進口卸櫃、拆箱、吊裝搬運等工程設備；讓該網友傻眼，直說太魯閣事故讓他有感而發，工程公司負責人第一時間不是誠心彌補過錯，還一直扯謊拖延，「現在我只希望司法可以給你們應有的懲罰，對我來說你們一點也不可憐！」

(中時新聞網)