大陸軍艦在海峽中線以西及南海定期巡弋，在國防部送達立院的最新預算解凍報告中，海軍坦言，現有雷達站均超過20年，加諸新型電子干擾，海上目標偵監難度倍增，而且各雷達站各自運作，因而編列50餘億元，設3座雷達情資整合中心，並提升固定雷達站與機動雷達車性能，並研究遠端遙控無人守值的可行性。

根據報告內容，海軍各雷達站現用雷達系統，為中科院院製裝備(現有設備原製造單位)，現因使用年限均超過20年，裝備可靠度及妥善率有逐漸降低的趨勢，且面臨消失性商源，加上近年面臨新型電子干擾技術挑戰，海上目標監偵任務識別難度倍增。

報告指出，現各雷達站已有人工及自動化之系統，為強化情資共享及複式機制，已規劃建造3座「雷達情資整合中心」，可靈活運用遙控或轉移雷達站雷情資訊及備援，以增加戰場存活率。

報告中說，海洋偵監能量提升案完成後，可有效提升本軍各固定雷達站及機動雷達車組裝備性能，包含增加其可靠度以新式目標訊號處理能力以提高目獲解析度，並具備跳頻抗敵電子干擾能力及加設天線罩提高抗風能力，使雷達於惡劣天候下(如脆風)仍可保持正常運作。

報告指出，全案預算需求50億5,320萬餘元，成本分析計，(一)製造成本，42億餘萬元。(二)建設成本，5億4,878萬餘元。(三)初期後勤支援暨作業成本，2億9627萬餘元。

報告指出，戰時機動雷達可於選勘及經營管理之戰術陣地進行海上目獲，並搭配本軍現有在航機、艦遂行遠距海上目標監偵及支援戰演訓增加戰場存活率，有效遂行聯合監偵任務。

另海軍將審慎評估，研究自動化無人守值之可行性，而為使雷達站遭敵攻擊時，降低人員傷損風險，持續規劃人員生活區及值勤室與雷達天線位置區隔，以及遠端遙控及無人守值可行性之研析。

此外，海軍坦言，現行各雷達站屬各自運作，故增設雷達情資整合中心，將集中雷達情資、加速分工處理，以達情資共享運用，以利作戰任務遂行。

(中時 )