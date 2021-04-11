【LIVE直播】明天縣市首長帶頭打AZ疫苗 指揮中心召開臨時記者會｜2021.04.11

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增1例確定病例死亡案889，是桃醫群聚個案的60多歲退休男教師，截至目前，國內新冠疫情共累計11人死亡，以及今天新增1例境外移入COVID-19確定病例案1058，自美國入境。

桃醫群聚累計2死，部立桃園醫院第一位死亡個案為護理師一家的婆婆，如今再傳不幸，為日前曾到另一家醫院就醫，也造成另一家醫院案908確診的接觸個案889，這案由於感染源始終不明，後來經過基因定序，由於與桃醫源頭案812的病毒株相同，因此仍判定為桃園醫院群聚感染者，而非另一家醫院群聚。

指揮中心指出，新增的死亡個案案889，為本國籍60多歲男性退休教師，有慢性病病史，於今年1月19日發病、24日確診；個案於入院後病況加劇，使用呼吸器及葉克膜治療，2月22日因檢驗條件符合規定而解除隔離，惟因其他疾病持續住院治療，3月17日移除葉克膜後仍持續使用呼吸器，4月8日個案陸續出現呼吸喘、血壓下降及嚴重心律不整，次日經急救仍因肺炎併敗血性休克不幸病逝。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名死亡個案889，本身有慢性病史，發病日是1月19日，根據日前疫情調查，正是住在12A病房感染源就醫接觸者，感染源至今不明。而案889在2月22日曾經解除隔離，莊人祥表示，他一直都在住院中，解除隔離只是沒有傳染力，但死亡原因仍是歸類在新冠肺炎原因。

指揮中心表示，案889為本國籍60多歲男性，今(2021)年1月8日至11日期間因其他疾病住院，住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，19日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於1月24日確診。另，案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

同時，今天也新增一例境外移入個案，指揮中心表示，案1058為本國籍20多歲女性，去(2020)年10月至美國工作，於今(2021)年4月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，並返家單獨居家檢疫。個案於4月4日至8日期間陸續出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、腹瀉及嗅味覺異常等症狀，4月9日因症狀持續由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值為21)。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中3人為前後二排旅客，列居家隔離，餘15人為機組員，均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

指揮中心統計，截至目前國內累計195,600例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含193,727例排除)，其中1,057例確診，分別為941例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,022人解除隔離、24人住院隔離中。

(中時新聞網)