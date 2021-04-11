台南東山嶺南村民及環團走過10年抗爭永揚事業廢棄物掩埋場的路，10年間無懼黑道暴力威脅、利誘，展開漫長抗爭，全案於2011年4月12日撤銷永揚案環評。今天適逢抗爭成功10周年，時代力量台南黨部今起舉辦為期1周「家鄉保衛戰─永揚掩埋場抗爭10周年紀念特展」，邀請民眾回顧這環保運動抗爭史傳奇一頁，並省思、展望國土環境與水資源保育的未來。

2001年，永揚事業廢棄物掩埋場欲進駐台南東山嶺南村，鄉親憂心烏山頭水庫水質遭破壞，被迫站上火線與財團對抗。時代力量黨主席立委陳椒華當年是協助村民自救會的環團人士，過程中，還遭到業者委託的黑道持鐵條毆打成傷，但仍不改其志繼續在各會議中為村民發聲，她笑稱自己是被鐵條打過的鐵娘子，未來也會繼續為守護土地與水資源而努力。

陳椒華回憶當年指出，許多長輩都說，自己再活也沒多少年，但希望能捍衛乾淨的水源，讓後代還能安然在嶺南過活，陸續發起多次和平抗爭、發傳單、苦行，她認為，若沒有村民們堅持到底，運動不可能成功。她也呼籲，市長應該更加重視東山環境保育，例如以設立保護區的方式，避免再次遭遇不當開發威脅。

東山環境保護自救會代表陳顯茂說，10年抗爭開上百場記者會，感謝環團協助蒐證，才能順利舉證業者造假，避免烏山頭水源被汙染。他也感嘆，當年一起奮鬥戰友近年逐漸凋零，希望年輕輩也能重視環境。

台南市環保聯盟理事長黃安調說，當年村民找上環團時，他問「有無找民意代表」，村民告訴他「有路找到沒路了」，讓他非常憤慨，打定主意「不介入幫忙不行」，甚至在2009年被3名黑道男子圍毆到住院，頭部縫了25針。

黃安調說，環境爭議仍然層出不窮，需要更多人一起來關心，執政者也應要有良知做出對下一代正確的決策。陳椒華說，本案成為台灣環境運動傳奇的一頁，小蝦米成功打倒大鯨魚，這過程多虧了有出身東山的黃淑梅導演保存珍貴的影像，讓大家現在仍能透過《家鄉保衛戰》紀錄片回顧這些歷程。

4／11（日）至4／17（六）每天10：30至19：30，展期每日14：00、16：00、18：00會放映《家鄉保衛戰》紀錄片，4／17（六）14：00紀錄片放映後，將於15：30舉行黃淑梅導演映後座談。

(中時 )